Egy igazi kasszasikerrel nyitja az évadot a Jókai színház – videóval
Javában zajlanak a próbák a Békéscsabai Jókai Színházban. A pénteken a kamaraszínházban tartott sajtónyilvános eseményen kiderült, hogy milyennek álmodta meg Herczeg Ferenc legendás romantikus vígjátékát, a Kék róka című darabot a rendező, Herczeg T. Tamás.
Herczeg Ferenc legendás romantikus vígjátéka, a Kék róka bejárta a magyar színpadokat, és most megérkezik a Békéscsabai Jókai Színházba is, a dramaturg Zalán Tibor átiratában, Herczeg T. Tamás rendezésében. A kérdés mindenhol ugyanaz: vajon járt-e Cecile a Török utcában. Ám erre nincs konkrét válasz, a nézőknek maguknak kell állást foglalniuk és felelniük erre a felvetésre.
A Kék róka az emberi viszonyokról, jellemekről szól
A téma mindig aktuális, a Kék róka az emberi viszonyokról, jellemekről szól, hogy ki milyen titkokat őriz és miket fed fel. Herczeg T. Tamás hangsúlyozta, hogy bár romantikus vígjátékról van szó, komolyan kell venni a témát. A jelmezek, a díszletek tekintetében megidézik a 30-as éveket, a ma is népszerű art déco stílust, ugyanakkor Herczeg Ferenc értékes művének nyelvezetén frissítettek.
Ez lesz az első bemutató a Békéscsabai Jókai Színház mostani évadában
A próbák javában zajlanak, és a Kék róka premiere október 3-án lesz a Sík Ferenc Kamaraszínházban, a mostani évadban ez lesz az első bemutató. A szereposztásból kiderült, hogy
- Tege Antal,
- Papp Barbara,
- Czitor Attila,
- Csomós Lajos,
- Kiss Viktória
kerül majd színpadra.
