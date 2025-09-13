szeptember 13., szombat

Kék róka

1 órája

Egy igazi kasszasikerrel nyitja az évadot a Jókai színház – videóval

Javában zajlanak a próbák a Békéscsabai Jókai Színházban. A pénteken a kamaraszínházban tartott sajtónyilvános eseményen kiderült, hogy milyennek álmodta meg Herczeg Ferenc legendás romantikus vígjátékát, a Kék róka című darabot a rendező, Herczeg T. Tamás.

Licska Balázs

Herczeg Ferenc legendás romantikus vígjátéka, a Kék róka bejárta a magyar színpadokat, és most megérkezik a Békéscsabai Jókai Színházba is, a dramaturg Zalán Tibor átiratában, Herczeg T. Tamás rendezésében. A kérdés mindenhol ugyanaz: vajon járt-e Cecile a Török utcában. Ám erre nincs konkrét válasz, a nézőknek maguknak kell állást foglalniuk és felelniük erre a felvetésre.

a Kék róka az évad első bemutatója
A Kék róka című romantikus vígjátékot október 3-án mutatják be a Békéscsabai Jókai Színházban. Fotó: Dinya Magdolna

A Kék róka az emberi viszonyokról, jellemekről szól

A téma mindig aktuális, a Kék róka az emberi viszonyokról, jellemekről szól, hogy ki milyen titkokat őriz és miket fed fel. Herczeg T. Tamás hangsúlyozta, hogy bár romantikus vígjátékról van szó, komolyan kell venni a témát. A jelmezek, a díszletek tekintetében megidézik a 30-as éveket, a ma is népszerű art déco stílust, ugyanakkor Herczeg Ferenc értékes művének nyelvezetén frissítettek.

Ez lesz az első bemutató a Békéscsabai Jókai Színház mostani évadában

A próbák javában zajlanak, és a Kék róka premiere október 3-án lesz a Sík Ferenc Kamaraszínházban, a mostani évadban ez lesz az első bemutató. A szereposztásból kiderült, hogy

  • Tege Antal, 
  • Papp Barbara, 
  • Czitor Attila, 
  • Csomós Lajos, 
  • Kiss Viktória 

kerül majd színpadra.

 

 

