Sztárvendégekkel ünneplik Gyomaendrődön a híres színész emléknapját

Gyomaendrőd városa idén is különleges programsorozattal tiszteleg a száz éve született Kállai Ferenc, a Nemzet Színésze előtt. Október 3-án, pénteken a Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház szervezésében kerül sor a Kállai100 Emléknapra, amely egész délután változatos programokkal várja az érdeklődőket.

A Kállai100 Emléknap idén is változatos programokkal vár minden érdeklődőt.

A Kállai100 Emléknap programjai

A rendezvény 14.30-kor vendégváróval indul a Városi Képtár-Múzeumi Kávézóban, majd 15.30-kor koszorúzással tisztelegnek a legendás színész szobránál a Szabadság téren. 16.30-kor „Kállai Ferenc a színfalak mögött” címmel Kadlelka László Kállai-díjas főügyelő mesél a Városi Képtárban. 17:00 órától a „Kállai márkanév” címmel gasztrobemutató és kóstoló várja a közönséget, este 18:00-tól pedig a Művelődési Ház színháztermében gálaműsor zárja az emléknapot, amely igazi sztárparádét ígér.

Sztárvendégek Gyomaendrődön

A színpadra lép Merényi Nicolette Bartók-Pásztory-díjas magánénekes, valamint a művésznő közösségi oldala alapján több ismert színművész is: Kamarás Iván Jászai-díjas színművész, Hirtling István érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, továbbá Balázs Andrea Hollósi-díjas színművész, aki hosszú idő után lép fel újra szülővárosában. A közönség találkozhat még Kovács István Jászai-díjas színművésszel, valamint Császár Angélával, Jászai Mari-díjas érdemes és kiváló művésszel is. A szervezők ígérik: a jó hangulat garantált, a program pedig méltó főhajtás lesz Kállai Ferenc emléke előtt.