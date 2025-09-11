Kísérletezett, fontos üzeneteket is hozott Imre György a fotóin keresztül - galériával

Reneszánszát éli a fotóművészet és a fotózás

A fotóművészet és a fotózás reneszánszát éli – fogalmazott a megnyitón Szarvas Péter polgármester. Ennek egyik oka szerinte az, hogy sokkal több eszköz áll ma a profik és az amatőrök rendelkezésére, mint régen, hogy megörökítsék a különleges pillanatokat, jelenségeket. Másrészt az, hogy egyre nagyobb igény van az információk gyors megszerzésére, közlésére. A városvezető szerint a kiállítóhelyek kínálatán is látni, hogy népszerű a fotóművészet, a fotózás.

Szarvas Péter polgármester kiemelte: Imre György alkotásain keresztül megismerhető a személyisége, hogy mi foglalkoztatta az elmúlt időszakban. Összességében úgy fogalmazott, hogy a kreativitás, az innováció markánsan jelen van a tárlatában.

Imre György tárlata október 10-ig tekinthető meg a Csabagyöngye Kulturális Központban. Fotó: Bencsik Ádám

Megmondta a szakember, mikor jó a művészet

Izgalmas munkákat hozott a kiállításra – jelezte Károly Sándor Áron fotográfus, a MATE Rippl-Rónai Művészeti Intézet egyetemi docense, aki felhívta a figyelmet, hogy Imre György sok mindenbe belevágott az elmúlt időszakban, ugyanakkor mindenbe hozzáértő módon. Úgy véli, a művészet akkor jó, ha a laikusok is értenek belőle valamit. Kiemelte: az üzenetet nem szabad szájbarágósan közvetíteni, meg kell hagyni a nagyközönség számára a szabadságot az értelmezésre. Imre György alkotásai is megfelelnek ennek a kritériumnak.