1 órája
Kísérletezett, fontos üzeneteket is hozott Imre György a fotóin keresztül - galériával
Javában zajlik a város több helyszínén a Békéscsabai Fotófesztivál. Ennek keretében nyílt meg Imre György Időlenyomatok című kiállítása szerdán a Csabagyöngye Kulturális Központban.
Nagyszabású, több héten át tartó programsorozatot hívtak életre a békési vármegyeszékhelyen. A Békéscsabai Fotófesztivál keretében immár több kiállítás nyílt meg, illetve nyílik meg a közeljövőben, a Békés Megyei Könyvtárban, a Csabagyöngye Kulturális Központban, a Munkácsy Mihály Múzeumban, sőt a Szent István téren is. A rendezvénysorozatot Imre György fotográfus, a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium oktatója álmodta meg.
Imre György kiállítása Időlenyomatok címmel nyílt meg
A Békéscsabai Fotófesztivál keretében Imre György kiállítása Időlenyomatok címmel szerdán nyílt meg a Csabagyöngye Kulturális Központban, október 10-ig látogatható. Főleg konceptuális fotókat hozott, azaz kísérletezett, és alkotásai fontos üzeneteket is közvetítenek. Éveken keresztül a Békés Megyei Hírlap fotóriportere volt, erre emlékezve egy 2007-es sorozattal érkezett arról, amikor az utolsó vonat közlekedett a Békés és Murony közötti vasútvonalon.
Imre György tárlataFotók: Bencsik Ádám
Reneszánszát éli a fotóművészet és a fotózás
A fotóművészet és a fotózás reneszánszát éli – fogalmazott a megnyitón Szarvas Péter polgármester. Ennek egyik oka szerinte az, hogy sokkal több eszköz áll ma a profik és az amatőrök rendelkezésére, mint régen, hogy megörökítsék a különleges pillanatokat, jelenségeket. Másrészt az, hogy egyre nagyobb igény van az információk gyors megszerzésére, közlésére. A városvezető szerint a kiállítóhelyek kínálatán is látni, hogy népszerű a fotóművészet, a fotózás.
Szarvas Péter polgármester kiemelte: Imre György alkotásain keresztül megismerhető a személyisége, hogy mi foglalkoztatta az elmúlt időszakban. Összességében úgy fogalmazott, hogy a kreativitás, az innováció markánsan jelen van a tárlatában.
Megmondta a szakember, mikor jó a művészet
Izgalmas munkákat hozott a kiállításra – jelezte Károly Sándor Áron fotográfus, a MATE Rippl-Rónai Művészeti Intézet egyetemi docense, aki felhívta a figyelmet, hogy Imre György sok mindenbe belevágott az elmúlt időszakban, ugyanakkor mindenbe hozzáértő módon. Úgy véli, a művészet akkor jó, ha a laikusok is értenek belőle valamit. Kiemelte: az üzenetet nem szabad szájbarágósan közvetíteni, meg kell hagyni a nagyközönség számára a szabadságot az értelmezésre. Imre György alkotásai is megfelelnek ennek a kritériumnak.
Házakat és raktárakat pusztított el a tűz Békésben, embereket öltek a lángok – galériával, videóval