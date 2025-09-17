Színekben játszó csodás álmok – megnyílt Gyaraki Zsófia első önálló kiállítása – galériával

Dr. Bódi Beáta, a Békés Vármegyei Kormányhivatal igazgatója megnyitó beszédében elmondta, Gyaraki Zsófia kiállításán a fények és a színek találkozásából álmok születtek.

Gyaraki Zsófia különleges alkotásait a kormányhivatalban tekinthetik meg az érdeklődők. Fotó: Lehoczky Péter

– Az üveg mindig is az emberiség egyik legmisztikusabb anyaga volt. Rideg, ugyanakkor puha, átlátszó, de képes magába zárni a fényt. A művész pedig az alkotásaival ezt a kettősségét mutatja meg, és varázsolja élménnyé – fogalmazott.

Gyaraki Zsófia alkotásai különleges átjárót képeznek valóság és képzelet között

Az igazgató kifejtette, a kiállított művek nemcsak tárgyak, hanem különleges átjárót képeznek valóság és képzelet között.

– Valamennyi alkotás arra biztat bennünket, hogy álljunk meg, lassuljunk le, mélyedjünk el, engedjük, hogy a fény és a színek játéka, az áttetsző felületek meséljenek – tette hozzá. Mint kiemelte, valamennyi alkotás mögött egy-egy személyes történet lenyomata áll, ami magába rejti a művész érzékenységét.