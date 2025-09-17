1 órája
Színekben játszó csodás álmok – megnyílt Gyaraki Zsófia első önálló kiállítása – galériával
„Ahol a színek és az álmok összeolvadnak” címmel nyílt meg Gyaraki Zsófia első önálló kiállítása szerdán délelőtt a Békés Vármegyei Kormányhivatalban, Békéscsabán. A köröstarcsai üvegművész, Gyaraki Zsófia egyedi alkotásai különleges átjárót varázsolnak valóság és képzelet között.
Dr. Bódi Beáta, a Békés Vármegyei Kormányhivatal igazgatója megnyitó beszédében elmondta, Gyaraki Zsófia kiállításán a fények és a színek találkozásából álmok születtek.
– Az üveg mindig is az emberiség egyik legmisztikusabb anyaga volt. Rideg, ugyanakkor puha, átlátszó, de képes magába zárni a fényt. A művész pedig az alkotásaival ezt a kettősségét mutatja meg, és varázsolja élménnyé – fogalmazott.
Gyaraki Zsófia alkotásai különleges átjárót képeznek valóság és képzelet között
Az igazgató kifejtette, a kiállított művek nemcsak tárgyak, hanem különleges átjárót képeznek valóság és képzelet között.
– Valamennyi alkotás arra biztat bennünket, hogy álljunk meg, lassuljunk le, mélyedjünk el, engedjük, hogy a fény és a színek játéka, az áttetsző felületek meséljenek – tette hozzá. Mint kiemelte, valamennyi alkotás mögött egy-egy személyes történet lenyomata áll, ami magába rejti a művész érzékenységét.
Gyaraki Zsófia kiállításaFotók: Lehoczky Péter
Keres kíváncsian, jó ízléssel, tehetséggel
Zakar István kerámia-tervező iparművész, egyetemi oktató hangsúlyozta, az üvegművészet magas szintű művelése megköveteli az elhivatottságot, a szorgalmat és a kitartást, amelyek Gyaraki Zsófia sajátjai.
– Az alkotó első önálló kiállítását látva azt látjuk, amit egy szárnyát bontogató művész tárlatán látni szeretnénk – folytatta a gondolatot az iparművész. – Ez pedig számomra a bátor kendőzetlenség. A művekkel az alkotó keres. Kíváncsin, jó ízléssel, határokat nem ismerve keres. S enélkül nem is lehetséges az egyetemes igazság megtalálása. Keresi a mondanivalót, az üzenetet, az elmondásra érdemest, és keresi az ezek kifejezéséhez illő megformálási módot.
Mint a megnyitón elhangzott, a köröstarcsai születésű fiatal alkotó a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar képi ábrázolás szakának síküveg szakirányán végezte tanulmányait. Tudását azóta is folyamatosan bővíti, alkotó munkáját pedig szenvedélyes szeretettel végzi.
