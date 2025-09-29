Ínycsiklandó pörkölttel kezdődött a Nyitott templom délutánja

A gerendási evangélikus templomban Szeverényi János nyugdíjas missziós lelkész, egy rögtönzött fotókiállítást tartott legkedvesebb felvételeiből, elmesélve egy-egy kép olykor megrendítő háttértörténetét is. A fényképész végzettséggel is rendelkező lelkipásztor első szolgálati helye volt a gerendási evangélikus gyülekezet, így személyes visszaemlékezések is bensőségessé tették a vele való újbóli találkozást.

Szeverényi János negyven éve a gerendási evangélikus gyülekezet templomában kezdte meg lelkipásztori szolgálatát Fotó: Facebook

Hagyományteremtő szombat délután a gerendási evangélikus gyülekezetben

A lelkész áhítatot is tartott az esemény mottójául szolgáló 127. Zsoltár alapján: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.” Szeverényi János hangsúlyozta, hogy azt a munkát, amit a közösségért, szeretettel végzünk, megáldja Isten; enélkül az áldás nélkül azonban hiába lenne minden igyekezet, nem erősödne meg belőle az egyház.

A Savio Örömhír Kamarazenekar ifjúsági dalokat adott elő.

A lelki ráhangolódást a békéscsabai katolikus iskola tanáraiból álló Savio Örömhír Kamarazenekar koncertje segítette, Szák Kocsis Péter vezetésével ifjúsági dalokat énekeltek, amibe utána a gyülekezet tagjai is bekapcsolódtak, így közös énekléssel zárult a nap.

Búcsúajándékként emlékként mindenki kapott egy-egy darabot azokból a kavicsokból is, amiket a kézműveskedés alatt a gyerekek díszítettek. A gyülekezet lelkésze, Zsíros Lilla úgy fogalmazott: bíznak abban, hogy ezek a kis kavicsok is olyan építőkövekké válhatnak majd, amelyekből végül erős, lelki ház épülhet.

A gyerekek kézműves foglalkozáson vehettek részt.