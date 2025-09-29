34 perce
Ínycsiklandó pörkölttel kezdődött a Nyitott templom délutánja
Hagyományteremtő céllal rendezték meg szombaton Gerendáson a Nyitott templom délutánját, amire szombaton várták az érdeklődőket a gerendási evangélikus parókiára. A gyülekezet által rendezett összejövetel közös bográcsozással kezdődött, majd a gyerekeket kézműves programok és ügyességi kihívások, a felnőtteket pedig ismerkedős játék és bibliaismereti vetélkedő várta.
A gerendási evangélikus templomban Szeverényi János nyugdíjas missziós lelkész, egy rögtönzött fotókiállítást tartott legkedvesebb felvételeiből, elmesélve egy-egy kép olykor megrendítő háttértörténetét is. A fényképész végzettséggel is rendelkező lelkipásztor első szolgálati helye volt a gerendási evangélikus gyülekezet, így személyes visszaemlékezések is bensőségessé tették a vele való újbóli találkozást.
Hagyományteremtő szombat délután a gerendási evangélikus gyülekezetben
A lelkész áhítatot is tartott az esemény mottójául szolgáló 127. Zsoltár alapján: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.” Szeverényi János hangsúlyozta, hogy azt a munkát, amit a közösségért, szeretettel végzünk, megáldja Isten; enélkül az áldás nélkül azonban hiába lenne minden igyekezet, nem erősödne meg belőle az egyház.
A lelki ráhangolódást a békéscsabai katolikus iskola tanáraiból álló Savio Örömhír Kamarazenekar koncertje segítette, Szák Kocsis Péter vezetésével ifjúsági dalokat énekeltek, amibe utána a gyülekezet tagjai is bekapcsolódtak, így közös énekléssel zárult a nap.
Búcsúajándékként emlékként mindenki kapott egy-egy darabot azokból a kavicsokból is, amiket a kézműveskedés alatt a gyerekek díszítettek. A gyülekezet lelkésze, Zsíros Lilla úgy fogalmazott: bíznak abban, hogy ezek a kis kavicsok is olyan építőkövekké válhatnak majd, amelyekből végül erős, lelki ház épülhet.
