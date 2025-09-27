Új szoborral gazdagodott a város főutcája: a Gazdiváró a hűség jelképe

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, dr. Lévay Sándor és családja néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne önzetlenül a város számára egy műalkotást létrehozni és adományozni. Megjegyezte, így született meg a Gazdiváró nevet viselő és egy kutyát megformáló köztéri szobor. Mint fogalmazott, az önkormányzat kedvesen fogadta a megkeresést és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtett, ami lehetővé tette az alkotás megvalósítását. A városvezető kitért arra, hogy a szobor készítőjének, Széri-Varga Gézának már több alkotása is látható Békéscsabán, így például a Napsugár Bábszínház előtti téren vagy nemrégiben a Balassi Bálint Művészetek Házánál avatták fel a Born Miklós emlékére készült domborművét. A polgármester hozzátette, a békéscsabaiak szeretik ha a környezetükben műalkotások vannak, igénylik, hogy a kultúra, a művészet kikerüljön a közterekre.

Szombaton a Munkácsy Fest művészeti fesztivál keretében avatták fel a Gazdiváró című szobrot Békéscsabán az Andrássy út – Munkácsy utca kereszteződésében. Fotó: Vincze Attila

A Gazdiváró szobornak gondolati és érzelmi üzenete van

Széri-Varga Géza beszédében háláját és köszönetét fejezte ki a Lévay családnak, hogy ilyen szép feladatot kapott, mint a Gazdiváró szobor elkészítése. A szobrászművész bízik abban, hogy az alkotás gondolati és érzelmi üzenete nagyon sokakhoz el fog jutni, hiszen egy kutya annyira emberi tud lenni, amelyre mindannyian érzékenyek vagyunk. Továbbá reméli, hogy a szobrot a helyi kutyatársadalom is befogadja majd, erre pedig mint megjegyezte, már az elhelyezés során voltak próbálkozások a négylábúak részéről.

Egy éji látomás során született meg az alkotás ötlete

Az adományozó dr. Lévay Sándor arról beszélt, hogy állatorvosként régóta hiányolta már egy emlős állat, egy kutya szobrának létrejöttét a városban, szemben az eddigi szoboralkotásokkal, melyek túlnyomórészt a régmúltat idézik, és rangos személyek iránti tisztelgés jegyében születtek. Emellett hangsúlyozta, a város fiatalságának legjava, több ezer honfitársunk hagyta itt szülőhelyét és ment ki a nagyvilágba megélhetést, szerencsét próbálni, mely tény számára is nehezen elviselhető. Dr. Lévay Sándor elárulta, hogy a szobrot egy éji látomás során látta maga előtt egy gazdáját váró, bronzba öntött kutya képében, valamint egy hozzá tartozó négysoros hívószót:

Ez a hűségszobor nemes üzenetű jelkép. Bronzba rejtett hívószó: légy hű városodhoz, társaidhoz, önmagadhoz, elveidhez.

A 95 éves nyugalmazott főállatorvos reményét fejezte ki, hogy a szobor és környéke a fiatalok eljövendő kedvenc találkozóhelye lehet. Végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik azonosultak a szobor nemes küldetésével és lehetővé tették annak megvalósulását.