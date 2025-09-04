Fontos információk derültek ki a szilvanapokról

Már csak egy hét, és kezdetét veszi a 27. Szarvasi Szilvanapok, amely a város legnagyobb fesztiváljaként idén is színes programokkal, gasztronómiai különlegességekkel és nagykoncertekkel várja a látogatókat. A szervezők most közzétették a legfontosabb tudnivalókat.

Itt most minden a szilva körül forog. Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Templom téri koncerteket csak érvényes jeggyel vagy bérlettel lehet látogatni. A Szilva Bérlet szeptember 8-ig vásárolható meg, utána erre már nem lesz lehetőség. A szervezők kiemelik: a helyszíni jegyvásárlás nem garantált, mivel a koncerthelyszín befogadóképessége korlátozott. A 6 év alatti gyermekek számára a belépés díjmentes. A Szilvanapok évről évre hatalmas érdeklődésre tart számot, ezért a szervezők arra kérik a fesztiválozókat, hogy időben biztosítsák jegyüket, és tájékozódjanak a részletekről a rendezvény hivatalos weboldalán.