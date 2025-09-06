1 órája
Foltvarró virtuózok randevúztak, kézművességük közösséget kovácsol - galériával, videóval
Mennyi színes látnivaló – belépve a kiállítótérbe, minden szem a színes takarókra, mellényekre, lakásdekorációkra, képekre szegeződik. Mostantól a foltvarrók ezen a településen is megmutatják, mire képes kis közösségük. Fantasztikus kézügyességű lányok, asszonyok kedvéért telt meg a helyi művelődési ház.
Kicsi gyerekek keresték lelkesen a nagyi által készített párnát – lelkesedésük láttán mi is megnéztük a sok foltos csodát. A foltvarrók ugyanis kiállításon mutatkoznak be Nagyszénáson. Ők a Tulipán foltvarró klub tagjai.
Kedvükért érkezett a környék (Kondoros, Mezőkovácsháza, Orosháza, Mezőtúr, Gyomaendrőd és még számos, más településéről is) e kézművesség sok-sok tehetséges művelője.
Megmutatják kreativitásukat a foltvarrók
Szombaton a helyi művelődési házban tartották a megnyitót, ahol színpompás foltos takarók, terítők, használati tárgyak (edényfogó kesztyű, párna, táska stb.) között méltatta Nagy Attiláné polgármester a klub tagjainak a lelkes hozzáállását.
– A látvány önmagáért beszél. Egymástól tanulnak, megosztják tapasztalataikat, segítik a másikat és bátorítják egymást. Közben jókat beszélgetnek, arra is jut idejük, hogy recepteket cseréljenek – fogalmazott köszöntőjében a nagyközség vezetője, aki elismerően szólt az összetartásukról, a foltosok közösségépítéséről is. Emlékeztetett, a foltvarrás nem csupán kézműves tevékenység: kell hozzá türelem, kitartás, fantázia és alkotói kreativitás.
– Aki valaha belemerült és elköteleződött a foltvarrás mellett, az tudja, ez egyfajta kikapcsolódás, örömszerzés is. Felemelő érzés, amikor a kis darabokból egyszer csak összeáll valami igazán egyedi és különleges.
Örömszerző kézművesség
– Ezt mutatják meg most, itt nekünk a Tulipán foltvarró klub tagjai, amiért köszönettel tartozunk nekik, hiszen minden darabban látjuk a készítők szívét, lelkét, életük egy-egy szeletét.
Pogonyiné Tóth Ilona bemutatta klubjukat, az alapítókat, egykori és jelenlegi vezetőit, tagjaikat, akik ötleteikkel, tudásukkal bevezették a később csatlakozókat a foltvarrás rejtelmeibe, majd egyre több technika elsajátítására vállalkoztak a klubtagok s vált egyre sokszínűbbé a végeredmény. Ebből mutatnak meg igen sok jó példát a kiállításukon.
Foltvarrók kiállítása NagyszénásonFotók: Csete Ilona
