szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

29°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállítás

1 órája

Foltvarró virtuózok randevúztak, kézművességük közösséget kovácsol - galériával, videóval

Címkék#beol videó#tulipán klub#Foltvarró#kiállítás#kreativitás

Mennyi színes látnivaló – belépve a kiállítótérbe, minden szem a színes takarókra, mellényekre, lakásdekorációkra, képekre szegeződik. Mostantól a foltvarrók ezen a településen is megmutatják, mire képes kis közösségük. Fantasztikus kézügyességű lányok, asszonyok kedvéért telt meg a helyi művelődési ház.

Csete Ilona

Kicsi gyerekek keresték lelkesen a nagyi által készített párnát – lelkesedésük láttán mi is megnéztük a sok foltos csodát. A foltvarrók ugyanis kiállításon mutatkoznak be Nagyszénáson. Ők a Tulipán foltvarró klub tagjai.

foltvarrók alkotásaiból nyílt kiállítás Nagyszénáson
Tulipán foltvarró klub: a nagyszénásiak egyik mellénye. Fotó: A szerző felvétele

Kedvükért érkezett a környék (Kondoros, Mezőkovácsháza, Orosháza, Mezőtúr, Gyomaendrőd és még számos, más településéről is) e kézművesség sok-sok tehetséges művelője.

Megmutatják kreativitásukat a foltvarrók

Szombaton a helyi művelődési házban tartották a megnyitót, ahol színpompás foltos takarók, terítők, használati tárgyak (edényfogó kesztyű, párna, táska stb.) között méltatta Nagy Attiláné polgármester a klub tagjainak a lelkes hozzáállását.

– A látvány önmagáért beszél. Egymástól tanulnak, megosztják tapasztalataikat, segítik a másikat és bátorítják egymást. Közben jókat beszélgetnek, arra is jut idejük, hogy recepteket cseréljenek – fogalmazott köszöntőjében a nagyközség vezetője, aki elismerően szólt az összetartásukról, a foltosok közösségépítéséről is. Emlékeztetett, a foltvarrás nem csupán kézműves tevékenység: kell hozzá türelem, kitartás, fantázia és alkotói kreativitás.

– Aki valaha belemerült és elköteleződött a foltvarrás mellett, az tudja, ez egyfajta kikapcsolódás, örömszerzés is. Felemelő érzés, amikor a kis darabokból egyszer csak összeáll valami igazán egyedi és különleges.

Örömszerző kézművesség

– Ezt mutatják meg most, itt nekünk a Tulipán foltvarró klub tagjai, amiért köszönettel tartozunk nekik, hiszen minden darabban látjuk a készítők szívét, lelkét, életük egy-egy szeletét.

Pogonyiné Tóth Ilona bemutatta klubjukat, az alapítókat, egykori és jelenlegi vezetőit, tagjaikat, akik ötleteikkel, tudásukkal bevezették a később csatlakozókat a foltvarrás rejtelmeibe, majd egyre több technika elsajátítására vállalkoztak a klubtagok s vált egyre sokszínűbbé a végeredmény. Ebből mutatnak meg igen sok jó példát a kiállításukon.

Foltvarrók kiállítása Nagyszénáson

Fotók: Csete Ilona

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu