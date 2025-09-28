szeptember 28., vasárnap

Különleges látványvilág

46 perce

Munkácsy leghíresebb képeit „festették” a múzeum falára – galériával, videóval

Címkék#fényfestés#Munkácsy Mihály#Munkácsy Mihály Múzeum#festészet

Fényfestéssel zárult a 2. Munkácsy Fest művészeti fesztivál szombat este Békéscsabán. A középpontban ezúttal a Munkácsy Mihály Múzeum nemrégiben megújult homlokzata állt.

Vincze Attila

A különleges, zenével kísért fényfestés során Munkácsy Mihály életét a festőlegenda főbb művein keresztül ismerhette meg a közönség. Az eseményen a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum megújult homlokzatát Munkácsy festészetének remekeivel világították meg

Munkácsy Mihály művei a homlokzaton
Munkácsy Mihály legismertebb műveit „festették” a Munkácsy Mihály Múzeum megújult homlokzatára. Fotó: Kiss Zoltán

 

Munkácsy leghíresebb képei a homlokzaton

Fotók: Kiss Zoltán

 

 

