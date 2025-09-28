Különleges látványvilág
1 órája
Munkácsy leghíresebb képeit „festették” a múzeum falára – galériával, videóval
Fényfestéssel zárult a 2. Munkácsy Fest művészeti fesztivál szombat este Békéscsabán. A középpontban ezúttal a Munkácsy Mihály Múzeum nemrégiben megújult homlokzata állt.
A különleges, zenével kísért fényfestés során Munkácsy Mihály életét a festőlegenda főbb művein keresztül ismerhette meg a közönség. Az eseményen a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum megújult homlokzatát Munkácsy festészetének remekeivel világították meg
Munkácsy leghíresebb képei a homlokzatonFotók: Kiss Zoltán
Ezt ne hagyja ki!Munkácsy Fest
Tegnap, 10:08
Az X-Faktor egykori döntőse fergeteges hangulatot varázsolt a színpadra – galériával
Ezt ne hagyja ki!Munkácsy Fest
Tegnap, 9:53
Munkácsy élete elevenedett meg a látványos lézershow-n – galériával, videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre