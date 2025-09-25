szeptember 25., csütörtök

Gerendás

48 perce

Falufát állították Gerendáson - galériával

Békés vármegyében egyedinek számító emlékoszlopot avattak szerdán Gerendáson. A Falufa tetején kelet felé néző napkorong látható, másik oldalán pedig a Békés megyére jellemző népi motívumok.

Gajdács Pál

A Falufa emlékoszlopot Kurilla-Simon Annamária, Gerendás polgármestere és dr. Takács Árpád főispán és Széll János fafaragó avatta fel szerdán a gerendási Malomkertben. 

falufa
Dr. Takács Árpád, Kurilla-Simon Annamária és Széll János mögött a díszes emlékoszlop, a Falufa. Fotó: Lehoczky Péter

Falufa: egyedi Békés vármegyében

– A Falufa felállítását még az előző polgármester és a képviselő-testület indította el – mondta Kurilla-Simon Annamária, Gerendás polgármestere. A Falufa projektet Széll János fafaragó, népi iparművész fogta össze, Békés vármegyei fafaragók készítették, ami a Magyar Falu Program és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően valósult meg. Falufa felállítására Békés vármegyében először, itt Gerendáson került sor. A települési összetartozás jelképe, közösségépítő szerepe is van. Szépen parkosított környezetben található, ahol le lehet ülni, körbe lehet járni.

Gerendási falufa avató

Fotók: Lehoczky Péter

A polgármester elmondta, hogy a tölgyfából készült Falufa egyik oldalára a ma Gerendáson élő családok nevei, a másik, nyugati oldalára a korábban településen élt, mára elhalt családok nevei kerültek fel. 

– Gerendáson 1924-től, a település önállóvá válásának idejéből vannak születési anyagkönyveink, a régi családneveket ez alapján is írtuk össze. A mai családok neveinek listája még bővíthető – tette hozzá Kurilla-Simon Annamária. 

 

