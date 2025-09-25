Falufát állították Gerendáson - galériával

A polgármester elmondta, hogy a tölgyfából készült Falufa egyik oldalára a ma Gerendáson élő családok nevei, a másik, nyugati oldalára a korábban településen élt, mára elhalt családok nevei kerültek fel.

– Gerendáson 1924-től, a település önállóvá válásának idejéből vannak születési anyagkönyveink, a régi családneveket ez alapján is írtuk össze. A mai családok neveinek listája még bővíthető – tette hozzá Kurilla-Simon Annamária.