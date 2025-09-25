23 perce
Falufát állították Gerendáson - galériával
Békés vármegyében egyedinek számító emlékoszlopot avattak szerdán Gerendáson. A Falufa tetején kelet felé néző napkorong látható, másik oldalán pedig a Békés megyére jellemző népi motívumok.
A Falufa emlékoszlopot Kurilla-Simon Annamária, Gerendás polgármestere és dr. Takács Árpád főispán és Széll János fafaragó avatta fel szerdán a gerendási Malomkertben.
Falufa: egyedi Békés vármegyében
– A Falufa felállítását még az előző polgármester és a képviselő-testület indította el – mondta Kurilla-Simon Annamária, Gerendás polgármestere. A Falufa projektet Széll János fafaragó, népi iparművész fogta össze, Békés vármegyei fafaragók készítették, ami a Magyar Falu Program és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően valósult meg. Falufa felállítására Békés vármegyében először, itt Gerendáson került sor. A települési összetartozás jelképe, közösségépítő szerepe is van. Szépen parkosított környezetben található, ahol le lehet ülni, körbe lehet járni.
Gerendási falufa avatóFotók: Lehoczky Péter
A polgármester elmondta, hogy a tölgyfából készült Falufa egyik oldalára a ma Gerendáson élő családok nevei, a másik, nyugati oldalára a korábban településen élt, mára elhalt családok nevei kerültek fel.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
– Gerendáson 1924-től, a település önállóvá válásának idejéből vannak születési anyagkönyveink, a régi családneveket ez alapján is írtuk össze. A mai családok neveinek listája még bővíthető – tette hozzá Kurilla-Simon Annamária.