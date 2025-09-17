szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

21°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csorvás

1 órája

Ecseri lakodalmas a csorvási Szlovák Napon

Címkék#Csorvás Város Fúvószenekar#Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüttes#Kisze Citeraegyüttes#program#műsor#hangulat

A Csorvási Szlovák Önkormányzat az elmúlt hétvégén 23. alkalommal rendezte meg a Szlovák Napot. Az már hagyomány, hogy a Szlovák Közösségi Háztól táncos menet indul az esemény helyszínéhez, a Művelődési Házhoz a Csorvás Város Fúvószenekar és Majorette csoport felvezetésével.

Gajdács Pál

A délutáni kulturális program részeként több csoport is színpadra lépett, így többek között a csorvási Kisze Citeraegyüttes, valamint a szlovákiai Mlynčekről (Gútáról) érkező, Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüttes. Zeleny és a Petruska csoportja abaúji táncokat, budakörnyéki szlovák polkát, nógrádi és pestvidéki koreográfiát mutatott be. A zárószám természetesen az ecseri lakodalmas volt, melyet közösen táncolt a két tánccsoport. A Szlovák Nap vacsorával és bállal zárult.   

Az Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüttes fantasztikus hangulatot teremtett a műsorával Fotó: Szente Károly

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu