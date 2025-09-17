1 órája
Ecseri lakodalmas a csorvási Szlovák Napon
A Csorvási Szlovák Önkormányzat az elmúlt hétvégén 23. alkalommal rendezte meg a Szlovák Napot. Az már hagyomány, hogy a Szlovák Közösségi Háztól táncos menet indul az esemény helyszínéhez, a Művelődési Házhoz a Csorvás Város Fúvószenekar és Majorette csoport felvezetésével.
A délutáni kulturális program részeként több csoport is színpadra lépett, így többek között a csorvási Kisze Citeraegyüttes, valamint a szlovákiai Mlynčekről (Gútáról) érkező, Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüttes. Zeleny és a Petruska csoportja abaúji táncokat, budakörnyéki szlovák polkát, nógrádi és pestvidéki koreográfiát mutatott be. A zárószám természetesen az ecseri lakodalmas volt, melyet közösen táncolt a két tánccsoport. A Szlovák Nap vacsorával és bállal zárult.