Ecseri lakodalmas a csorvási Szlovák Napon

A délutáni kulturális program részeként több csoport is színpadra lépett, így többek között a csorvási Kisze Citeraegyüttes, valamint a szlovákiai Mlynčekről (Gútáról) érkező, Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüttes. Zeleny és a Petruska csoportja abaúji táncokat, budakörnyéki szlovák polkát, nógrádi és pestvidéki koreográfiát mutatott be. A zárószám természetesen az ecseri lakodalmas volt, melyet közösen táncolt a két tánccsoport. A Szlovák Nap vacsorával és bállal zárult.

Az Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüttes fantasztikus hangulatot teremtett a műsorával Fotó: Szente Károly