szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

19°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dán délután

24 perce

LEGO-val játszottak, belekóstoltak a hygge életérzésbe

Címkék#Dánia#LEGO-kihívás#rendezvény#program

A hygge életérzésbe is belekóstolhattak a minap az érdeklődők a békéscsabai bibliotékában. Nagy sikert aratott a Dán délután és LEGO-kihívás, az ingyenes programot a Békés Megyei Könyvtár és a Europe Direct Békés szervezte közösen.

Beol.hu

A Dán délután és LEGO-kihívás programhoz az apropót az adta, hogy 2025 második félévében Dánia tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztét – ismertették a Békés Megyei Könyvtárban

Dán délután a könyvtárban
Nagy sikert aratott a Dán délután és a LEGO-kihívás a Békés Megyei Könyvtárban. Fotó: Békés Megyei Könyvtár

Így telt a Dán délután és a LEGO-kihívás a békéscsabai bibliotékában

Az ingyenes rendezvényen bemutatták az érdeklődőknek Dániát – a dán kultúrát Andersen meséi nyomán, azt, hogy milyen a dán életérzés, a hygge, magát az országot egy VR-bemutató segítségével –, és a LEGO-rajongók is megmutathatták kreativitásukat. A LEGO-kihívás során több versenyt is szerveztek, dán színes házakat alkottak, időre építettek, világítótornyokat teremtettek, A kis hableány című mese egyik részletét keltették életre. A videójátékok kedvelői pedig kipróbálhatták a legújabb, LEGO-tematikában született játékokat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu