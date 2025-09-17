LEGO-val játszottak, belekóstoltak a hygge életérzésbe

A Dán délután és LEGO-kihívás programhoz az apropót az adta, hogy 2025 második félévében Dánia tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztét – ismertették a Békés Megyei Könyvtárban.

Nagy sikert aratott a Dán délután és a LEGO-kihívás a Békés Megyei Könyvtárban. Fotó: Békés Megyei Könyvtár

Így telt a Dán délután és a LEGO-kihívás a békéscsabai bibliotékában

Az ingyenes rendezvényen bemutatták az érdeklődőknek Dániát – a dán kultúrát Andersen meséi nyomán, azt, hogy milyen a dán életérzés, a hygge, magát az országot egy VR-bemutató segítségével –, és a LEGO-rajongók is megmutathatták kreativitásukat. A LEGO-kihívás során több versenyt is szerveztek, dán színes házakat alkottak, időre építettek, világítótornyokat teremtettek, A kis hableány című mese egyik részletét keltették életre. A videójátékok kedvelői pedig kipróbálhatták a legújabb, LEGO-tematikában született játékokat.