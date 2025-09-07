Hatalmas érdeklődés mellett zajlott a Csorvási Gazdanap

„Mintha a csorvási búcsún lennénk, annyian vannak, pedig még csak most kezdődött” – szólalt meg mellettem egy férfi a XXIV. Csorvási Gazdanap megnyitója után. S ha kicsit túlzott is, valóban sokan voltak kíváncsiak a önkormányzat, a Csorvásiak Baráti Társasága (CSBT) és a Csorvási Nonprofit Kft. szervezésében megrendezett eseményre.

A Csorvási Gazdanap pogácsatalálkozója, előtérben a város kulcsával Fotó: Gajdács Pál

Hatalmas siker a Csorvási Gazdanap

– Főzőverseny, veterán motorok és traktorok, kirakodóvásár, éneklés, tánc, remek hangulat! A XXIV. Csorvási Gazdanap és Fogathajtó Verseny idén is hatalmas érdeklődés mellett, kitűnő fogatok részvételével zajlott. A főzőverseny zsűrijének pedig igazán nehéz dolga lehetett, mert nagyszerű ételek készültek a birka-, vagy marhapörkölttől a kakashere- és taréjpörköltön, a töltött káposztán át a palacsintáig! – fogalmazott facebook-oldalán Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, aki idén is ellátogatott a gazdanapra.

Heczeg Tamás, Baráth Lajos csorvási polgármesterrel (középen) és Kelemen Mihállyal, a CSBT elnökével

Bencsik Antal minden évben kiállítja motorjait, de „hozza” magával a Veterán Motoros Klub Békéscsabai Ipartestülethez tartozó társait is, azok pedig a motorjaikat, melyek között a klasszikus Pannóniától a a kis Csepelekig száznál is több jól ismert régi márka köszönt vissza.

Bencsik Antal az egyik kedvenc motorjával Fotó: G. P.

– Már fiatal koromban magamba szívtam a benzin illatát – beszélt a motorokhoz való vonzódásáról az idős gyűjtő. – Egyik kedvencem ez az 1967-es évjáratú 360-as csepptankos Jawa, amihez gyári oldalkocsi és utánfutó is van, ami amúgy Magyarországon így együtt forgalomba nem vihető – mutatja. – Ezeknek a motoroknak nincs ára, mert nem eladó egyik sem. A klubunk tagjai nemcsak Csorváson vannak jelen, hanem a megye más településeire is hívják.

Margit néni bográcsa Fotó: G. P.

Pár méterrel arrébb szorgos asszonyok pogácsákat pakolnak, folyamatosan rajzolódik ki az idén 20 éves város kulcsa.

– Minden évben – idén kilencedik alkalommal – megrendezzük a Csorvási pogácsák találkozóját, amit a pandémia miatt 2020-ban csak online oldottuk meg. Akkor az asszonyok otthon megsütötték a pogácsát, lefotózták, ezeket elküldték és ebből raktuk ki a kulcsformát, amit a valóságban most raktunk ki először – mondta a főszervező Vereskáné Salla Valéria.