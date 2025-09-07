47 perce
Hatalmas érdeklődés mellett zajlott a Csorvási Gazdanap
Lassan negyedszázados múltra tekint vissza a Csorvási Gazdanap, amelynek 24. alkalma is hatalmas érdeklődés mellett zajlott szombaton a kisvárosban. A Csorvási Gazdanapon igazi látványosságot kínált ismét a fogathajtó verseny, de a kiállított régi traktorok, vagy motorok is sok érdeklődőt vonzottak.
„Mintha a csorvási búcsún lennénk, annyian vannak, pedig még csak most kezdődött” – szólalt meg mellettem egy férfi a XXIV. Csorvási Gazdanap megnyitója után. S ha kicsit túlzott is, valóban sokan voltak kíváncsiak a önkormányzat, a Csorvásiak Baráti Társasága (CSBT) és a Csorvási Nonprofit Kft. szervezésében megrendezett eseményre.
Hatalmas siker a Csorvási Gazdanap
– Főzőverseny, veterán motorok és traktorok, kirakodóvásár, éneklés, tánc, remek hangulat! A XXIV. Csorvási Gazdanap és Fogathajtó Verseny idén is hatalmas érdeklődés mellett, kitűnő fogatok részvételével zajlott. A főzőverseny zsűrijének pedig igazán nehéz dolga lehetett, mert nagyszerű ételek készültek a birka-, vagy marhapörkölttől a kakashere- és taréjpörköltön, a töltött káposztán át a palacsintáig! – fogalmazott facebook-oldalán Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, aki idén is ellátogatott a gazdanapra.
Bencsik Antal minden évben kiállítja motorjait, de „hozza” magával a Veterán Motoros Klub Békéscsabai Ipartestülethez tartozó társait is, azok pedig a motorjaikat, melyek között a klasszikus Pannóniától a a kis Csepelekig száznál is több jól ismert régi márka köszönt vissza.
– Már fiatal koromban magamba szívtam a benzin illatát – beszélt a motorokhoz való vonzódásáról az idős gyűjtő. – Egyik kedvencem ez az 1967-es évjáratú 360-as csepptankos Jawa, amihez gyári oldalkocsi és utánfutó is van, ami amúgy Magyarországon így együtt forgalomba nem vihető – mutatja. – Ezeknek a motoroknak nincs ára, mert nem eladó egyik sem. A klubunk tagjai nemcsak Csorváson vannak jelen, hanem a megye más településeire is hívják.
Pár méterrel arrébb szorgos asszonyok pogácsákat pakolnak, folyamatosan rajzolódik ki az idén 20 éves város kulcsa.
– Minden évben – idén kilencedik alkalommal – megrendezzük a Csorvási pogácsák találkozóját, amit a pandémia miatt 2020-ban csak online oldottuk meg. Akkor az asszonyok otthon megsütötték a pogácsát, lefotózták, ezeket elküldték és ebből raktuk ki a kulcsformát, amit a valóságban most raktunk ki először – mondta a főszervező Vereskáné Salla Valéria.
– Igyekszünk a fiatalabb korosztályt is bevonni, itt vannak velünk az óvodások is, de a legidősebbek is az idősotthonból, sőt, még a határon túlról, Zentáról is érkeztek hozzánk, magukkal hozva pogácsa különlegességeiket. Az idei találkozóra ötvenen sütöttek. Most adtuk át először a „Vándornyújtófát” a legidősebb pogácsasütőnek, a 86 esztendős, a kezdetektől, 2017-től sütő Bohus Jánosnénak, aki egy évig őrzi azt. Tervezzük, hogy jövőre a legfiatalabb sütő egy kis „vándornyújtófát” fog kapni.
Idén is meghirdették a pálinkafőző, a szárazkolbász, a savanyúság versenyt, no és a szép számú főzőcsapatok között is rangsoroltak. A legjobb pálinkának
- Neller Tibor málnapárlatát látta legjobbnak a szakértő zsűri, aki alma pálinkájáért még egy különdíjat is átvehetett.
- A szárazkolbász versenyt a Faparázs csapata,
- savanyúság versenyt Szelezsánné Pető Erzsébet töltött uborkája nyerte.
- A főzőknél a Csorvásiak Baráti Társasága győzött, míg
- a legszebben terítő csapat díját az Egyesített Szociális Intézmény kapta.
A felállított színpadon sem volt üresjárat: napközben Liska János és szaxofonon Litauszki János, illetve Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette csoportja, a Szarvasi Rezesbanda és Pohly Boglárka szórakoztatott, este pedig az első magyarországi koncertjét éppen Csorváson adó, Illés és Fonográf slágereket előadó erdélyi Tiltott Illés Emlékzenekar, majd Majláth Szabó Attila mulattatott.
Hagyományok és jövő az agráriumban – országos kisgazda gyűlést és gazdatalálkozót tartottak Gyulán - videóval, galériával
Lecsórekord a Családi Pikniken, minden eddiginél többen főztek és buliztak a tónál - videóval, galériával