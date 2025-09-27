szeptember 27., szombat

Ismét nagy sikert aratott a könyvbörze

Immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a Csabai Könyvbörzét szombat délután a Békés Megyei Könyvtár épületénél.

Vincze Attila
Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Csabai Könyvbörzét szombaton a Békés Megyei Könyvtárnál. Fotó: Vincze Attila

Aki a kellemes szeptemberi őszi időben kilátogatott a Békés Megyei Könyvtárhoz, ezúttal sem csalódhatott. Szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, gyermekkönyvek, képregények, társasjátékok, DVD-k és VHS-kazetták egész sora várta most is az érdeklődőket. Ezenkívül gyermek- és családi programok, kézműves foglalkozások, kötetlen beszélgetések és olvasnivalók is színesítették a könvvbörzét. A legkisebbek tűfilcezhettek, papírszínházi mesét hallgathattak és gyakorlott népi kézműves mesterrel készíthettek apró játékokat. Emellett a Csabai Közösségi Alapítvány sütivásárt is szervezett. A támogatók által felajánlott süteményekért befolyt összeget csabai közösségek kapják. Az eseményen adománygyűjtést is szerveztek Gábor István részére.

 

 

