Ismét nagy sikert aratott a könyvbörze

Aki a kellemes szeptemberi őszi időben kilátogatott a Békés Megyei Könyvtárhoz, ezúttal sem csalódhatott. Szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, gyermekkönyvek, képregények, társasjátékok, DVD-k és VHS-kazetták egész sora várta most is az érdeklődőket. Ezenkívül gyermek- és családi programok, kézműves foglalkozások, kötetlen beszélgetések és olvasnivalók is színesítették a könvvbörzét. A legkisebbek tűfilcezhettek, papírszínházi mesét hallgathattak és gyakorlott népi kézműves mesterrel készíthettek apró játékokat. Emellett a Csabai Közösségi Alapítvány sütivásárt is szervezett. A támogatók által felajánlott süteményekért befolyt összeget csabai közösségek kapják. Az eseményen adománygyűjtést is szerveztek Gábor István részére.