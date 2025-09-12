szeptember 12., péntek

Fogynak a bérletek

2 órája

Bejelentették, hogy a Szomorú vasárnap helyett Gázláng lesz - galériával, videóval

Az évadnyitó gálaműsor egy olyan hagyománya a színháznak, mely hosszú évek óta nyújt lehetőséget arra, hogy az új évad indulását a közönséggel együtt ünnepelhessék. A Békéscsabai Jókai Színházi újév alkalmából idén is színvonalas műsorral várták nézőiket csütörtök délután a színház előtti tér helyett bent az épületben, hiszen az új előadások hírével együtt az őszi eső is megérkezett.

Nyemcsok László

Nánási-Veselényi Orsolya színművésznő és Szente Éva kommunikációs menedzser vidám műsorvezető-párosa immár sokadik alkalommal köszöntötte együtt a közönséget a Békéscsabai Jókai Színház gálaműsorán.

Békéscsabai Jókai Színház évadnyitó gála
A Békéscsabai Jókai Színház gálaműsorán ismertették az új évadot is. Fotó: Bencsik Ádám

Még be sem mutatták, de nézőik már ütemes tapssal követelték a ráadást

A főszerepet főként a jórészt a színház művészeiből álló zenekar által játszott dalok alkották. Az alkalmi együttes a Trombitás Frédi című nosztalgia musical apropóján állt össze, hiszen az évad első nagyszínpadi produkciójában ők szolgáltatják majd az élőzenét.

– Higgyék el, hatalmas siker várható! Még be sem mutattuk az előadást, de nézőink már ütemes tapssal követelték a ráadást a gála végén  – mondta Szente Éva.

Az igazgató bejelentett egy változást is az évaddal kapcsolatban

Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója ismertette a közönséggel a társulat nyári sikereit, említette a Szarvasi Vízi Színházban és a Városházi Estéken bemutatott előadásokat, a Gyulai Várszínházzal közös munkát, illetve a Déryné Programban lezajlott produkciókat. Beszámolt arról a műszaki karbantartásról is, amely a nyár folyamán zajlott a teátrum épületében.

Az igazgató az évad részletes ismertetése után bejelentett egy változást is: a Szomorú vasárnap helyett Patrick Hamilton: Gázláng című pszichothrillerét láthatja a közönség a Stúdiószínház kínálatában.

Már 10 500-nál tartanak, és még tart a bérletezés

Arról is szó esett, hogy a mai napig körülbelül ezerrel több bérletet értékesített a színház a tavalyi évadhoz képest.  

– Már 10 500-nál tartunk, és még tart a bérletezés – ecsetelte Seregi Zoltán. Kitért arra is, hogy december 31-én átadja a stafétát, és nyugdíjba vonulását követően a színház igazgatói posztját 2026. január 1-től Herczeg T. Tamás tölti be, akit igazgatói munkájában színház vezető színművésze, Tege Antal erősíti majd főrendezőként.

A nézők beszélgetést hallhattak Tege Antallal

Sziveri Emese és Puskás Dániel a Fatia Negra című musicalből adott elő egy gyönyörű duettet, mely után nézőink beszélgetést hallhattak Tege Antallal, aki idén ismét színművészként és rendezőként is alakítja az évadot. Az évad első bemutatójában, a Kék rókában Pál szerepében láthatjuk, erről azt mondta el, hogy Herczeg Ferenc vígjátékát a mai néző számára többek között a szerelem örök kérdése teszi érvényessé, mely minden korban aktuális marad. Rendezőként Ray Cooney: Család ellen nincs orvosság című bohózatát állítja színpadra májusban, mely garantált kikapcsolódást és kacagást ígér a nézőknek – parádés szereposztással.

Jókai színház gála műsor

Fotók: Bencsik Ádám

Október 3-áig még megválthatók a bérletek a Békéscsabai Jókai Színház előadásaira

A délután során a közönség megismerhette a 2025/26-os évad bemutatóit – és gazdára talált két darab, kétfős szabadbérlet is.

  • Szente Éva szólt arról, az induló évad műsortervéről honlapjukon és közösségi oldalaikon, valamint a színház jegyirodájában tájékozódhatnak az érdeklődők. 
  • Szente Éva elmondta, a 2025/26-os évadra, illetve jegyet is vásárolhatnak a nézők bármelyik bérletes előadásra.

A Jókai színház kommunikációs menedzsere hangsúlyozta, mind műfajilag, mind tematikailag változatos repertoárral és hatalmas szeretettel várjuk a közönséget, ahogy fogalmazott: Jöjjenek el, és legyenek részesei a színház varázslatos világának!

 

 

 

