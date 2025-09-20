szeptember 20., szombat

Friderika névnap

27°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerő cím

1 órája

A Békéscsabai Jókai Színház örökös tagja lett a közkedvelt színész

Címkék#Békéscsabai Jókai Színház#művész#Jancsik Ferenc

A békéscsabai teátrumban a minap zárt körben tartottak társulati ülést, és ekkor adta át Seregi Zoltán igazgató a Békéscsabai Jókai Színház Örökös tagja címet a népszerű színésznek.

Licska Balázs
A Békéscsabai Jókai Színház örökös tagja lett a közkedvelt színész

Jancsik Ferenc megkapta a Békéscsabai Jókai Színház Örökös tagja címet. Fotó: Békéscsabai Jókai Színház Facebook-oldala

Jancsik Ferenc idén kezdi a 46. évadot a Jókai színházban, számos kiváló és emlékezetes alakítással örvendeztette meg a közönséget – írták a díjazott művészről a teátrum Facebook-oldalán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu