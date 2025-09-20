Elismerő cím
1 órája
A Békéscsabai Jókai Színház örökös tagja lett a közkedvelt színész
A békéscsabai teátrumban a minap zárt körben tartottak társulati ülést, és ekkor adta át Seregi Zoltán igazgató a Békéscsabai Jókai Színház Örökös tagja címet a népszerű színésznek.
Jancsik Ferenc megkapta a Békéscsabai Jókai Színház Örökös tagja címet. Fotó: Békéscsabai Jókai Színház Facebook-oldala
Jancsik Ferenc idén kezdi a 46. évadot a Jókai színházban, számos kiváló és emlékezetes alakítással örvendeztette meg a közönséget – írták a díjazott művészről a teátrum Facebook-oldalán.
