Pótbeiratkozást hirdetett a békéscsabai zeneiskola

Címkék#Békéscsaba Kultúra#pótbeiratkozás#tanév#intézmény#békéscsabai zeneiskola

Bár a tanév elkezdődött, erről még nem maradtak le azok a gyermekek és szüleik, akik szeretnének zenét tanulni.

Licska Balázs

A Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, vagyis a – Békéscsaba Kultúrájáért címmel is kitüntetett – zeneiskola ugyanis a 2025/2026-os tanévre pótbeiratkozást hirdetett. Mint közölték, több hangszerre,

Pótbeiratkozás a békéscsabai zeneiskolában
Pótbeiratkozást hirdetett a békéscsabai zeneiskola. Illusztráció: Shutterstock
  • hegedűre,
  • furulyára,
  • fuvolára,
  • gitárra

várják az új növendékeket. Beiratkozni a jelentkezési lap kitöltésével lehet: kapható a zeneiskola portáján és letölthető az intézmény honlapjáról.

 

 

