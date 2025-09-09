A Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, vagyis a – Békéscsaba Kultúrájáért címmel is kitüntetett – zeneiskola ugyanis a 2025/2026-os tanévre pótbeiratkozást hirdetett. Mint közölték, több hangszerre,

Pótbeiratkozást hirdetett a békéscsabai zeneiskola. Illusztráció: Shutterstock

hegedűre,

furulyára,

fuvolára,

gitárra

várják az új növendékeket. Beiratkozni a jelentkezési lap kitöltésével lehet: kapható a zeneiskola portáján és letölthető az intézmény honlapjáról.