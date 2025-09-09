Nem maradtak le
Pótbeiratkozást hirdetett a békéscsabai zeneiskola
Bár a tanév elkezdődött, erről még nem maradtak le azok a gyermekek és szüleik, akik szeretnének zenét tanulni.
A Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, vagyis a – Békéscsaba Kultúrájáért címmel is kitüntetett – zeneiskola ugyanis a 2025/2026-os tanévre pótbeiratkozást hirdetett. Mint közölték, több hangszerre,
- hegedűre,
- furulyára,
- fuvolára,
- gitárra
várják az új növendékeket. Beiratkozni a jelentkezési lap kitöltésével lehet: kapható a zeneiskola portáján és letölthető az intézmény honlapjáról.
