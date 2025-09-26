Kiderült, melyek lettek idén a legjobb természetfotók Békésben – galériával, videóval

Bácsmegi Gábor, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Beszédében elmondta, hatalmas dolog, hogy immár harmadik alkalommal gyűltek össze a Békés Vármegye Természetfotója pályázat kapcsán a múzeumban, hisz annak idején csak reménykedtek abban, hogy ebből sorozatot tudnak csinálni. Kiemelte, idén 33 pályázó adta be alkotását, a zsűrinek pedig 155 fotót kellett elbírálnia, ami több mint a tavalyi évben és szerinte az idei erősebb anyag is lett. Kijelentette, hogy a jövőben kétévente rendezik majd meg a pályázatot azért, hogy az alkotók minél színvonalasabb munkákat tudjanak beadni. Megjegyezte, fontos változás tavalyhoz képest, hogy ezúttal ifjúsági kategóriában is tudtak győztest hirdetni.

Megnyílt a Békés Vármegye Természetfotója 2025 című kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Fotó: Bencsik Ádám

A Békés Vármegye Természetfotója pályázat képei megmutatják a vármegye különleges arcát

Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke hangsúlyozta, a fényképek magukért beszélnek és megmutatják Békés vármegye azon arcát, ami ugyan itt van körülöttünk, csak a mindennapokban magunk sem vesszük észre, mert már természetessé vált. Molnár Sándor arról is beszélt, hogy sokan Békés vármegyét egy nagy mezőgazdasági pusztának és felszántott területnek gondolják, azonban ennél sokkal több, hisz itt számos védett terület, vizek, gyepek, erdők és különleges állatvilág is található.

A kiállított fotók erősítik a természetvédelem jelentőségét is

Tirják László, a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatója, a zsűri elnöke kifejtette, nem voltak könnyű helyzetben a döntéshozatalkor, hiszen sok pályamű érkezett, melyek közül nehéz volt kiválasztaniuk a legjobbakat. Kiemelte, külön öröm számára, hogy az év minden időszakából hoztak képeket az alkotók, emellett mindenféle élőhely megjelenik a fotókon, ezzel is erősítve a köztudatban a természetvédelem jelentőségét.

A rendezvényen kihirdették az idei fotópályázat győzteseinek nevét

Az ifjúsági kategóriában az

helyezett: Pusztai Balázs, helyezett: Pusztai Balázs, helyezett: Kelemen Dorka

lett. Felnőtt kategóriában az

első helyen Lustyik Gábor ,

, a második helyen Flender János ,

, míg a harmadik helyen Balla Tihamér

végzett. A megnyitó programjának zárásaként a zsűritagok egy kerekasztal beszélgetés során ismertették a pályázattal kapcsolatos gondolataikat, tanácsaikat, észrevételeiket. A kiállítás november 16-ig tekinthető meg a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében.