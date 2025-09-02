Békéscsabától 400 kilométerre költözött a Békés Megyei Könyvtár

A közelmúltban szervezett Nyitott Könyvek Éjszakája keretében a székelyudvarhelyi mellett magyarországi partner- és testvérkönyvtárak kínáltak foglalkozásokat. Szerepet kapott a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a tatabányai József Attila Könyvtár, valamint a Békés Megyei Könyvtár is – nyilatkozta Juhász Zoltán, a békéscsabai intézmény igazgatója. A Békés Megyei Könyvtárat öt szakember képviselte, akik négy különleges, digitális kompetenciafejlesztő és olvasást népszerűsítő foglalkozással színesítették a székelyudvarhelyi bibliotéka varázsát.

A Békés Megyei Könyvtár is kipakolt Székelyudvarhelyen, a Nyitott Könyvek Éjszakája programon. Fotó: Békés Megyei Könyvtár

Négy különleges foglalkozást vitt a Békés Megyei Könyvtár