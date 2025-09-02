1 órája
Békéscsabától 400 kilométerre költözött a Békés Megyei Könyvtár
A békési vármegyeszékhelytől több mint 400 kilométerre kínált foglalkozásokat a békéscsabai bibliotéka. A Békés Megyei Könyvtár is megjelent ugyanis a Nyitott Könyvek Éjszakája című programon, amelyet a minap szervezett a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár.
A közelmúltban szervezett Nyitott Könyvek Éjszakája keretében a székelyudvarhelyi mellett magyarországi partner- és testvérkönyvtárak kínáltak foglalkozásokat. Szerepet kapott a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a tatabányai József Attila Könyvtár, valamint a Békés Megyei Könyvtár is – nyilatkozta Juhász Zoltán, a békéscsabai intézmény igazgatója. A Békés Megyei Könyvtárat öt szakember képviselte, akik négy különleges, digitális kompetenciafejlesztő és olvasást népszerűsítő foglalkozással színesítették a székelyudvarhelyi bibliotéka varázsát.
Négy különleges foglalkozást vitt a Békés Megyei Könyvtár
- A szürke ló – robotizált mese című foglalkozáson a magyar népmesét dolgozták fel vonalkövető robotokkal és 3D nyomtatott kellékekkel.
- A programozható panda és a kódkártyák segítségével a legkisebbek megismerkedtek a programozás és a kódolás alapjaival, miközben játékos feladatokat hajtottak végre a robotvárosban.
- A LEGO Story digitális történetmesélés programon Kovács Attila Zoltán A nevető Erdély: tréfás mesék című könyve alapján legóelemekből épültek meg a mesebeli jelenetek, majd tablet segítségével egyedi képregények készültek.
- Az Intelino okosvonat a STEM világának – tudomány, technológia, mérnöki kreativitás, matematika – játékos felfedezésére hívta az érdeklődő gyermekeket és felnőtteket a programozható okosvonat és az összeszerelhető sínpálya segítségével.
