Beköltözik Dánia a Békés Megyei Könyvtárba

Beköltözik Dánia a békéscsabai bibliotékába. A Békés Megyei Könyvtár ugyanis ingyenes programként Dán Délutánt és LEGO-kihívást szervez szeptember 13-án, szombaton – jelentették be az intézményben pénteken tartott sajtótájékoztatón.

Licska Balázs

Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy Dánia tölti be 2025 második felében az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztét, ennek apropóján szerveznek a Europe Direct Békés tájékoztató irodával egy közös, estébe nyúló délutánt szeptember 13-án, szombaton 14 és 21 óra között, amelyen megjelennek a dán kultúra, a dán művészetek, a dán szokások. Ha pedig Dániáról van szó, akkor megkerülhetetlen az ismert építőjáték, a LEGO.   

LEGO-val telik meg a Békés Megyei Könyvtár
Juhász Zoltán és Palkovics Brigitta, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója és munkatársa a sajtótájékoztatón. Fotó: Bencsik Ádám

Dánia kap főszerepet a Békés Megyei Könyvtárban

A Dán Délután és LEGO-kihívás részleteivel kapcsolatban ismertette: készülnek LEGO-kihívásokkal, lesz többek között építőverseny; alkotó és játékos foglalkozásokkal – mint videójátékozással, kulcstartóépítéssel, társasjátékozással, virtuális valóság-bemutatóval –; filmvetítéssel és Andersen meséi nyomán diafilmvetítéssel. Kiegészítő programként kártyabörzét szerveznek, amelyen mindenféle kártya gazdát cserélhet, illetve az udvaron folyamatosan szól majd a zene.

 

 

