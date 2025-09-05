Beköltözik Dánia a Békés Megyei Könyvtárba

Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy Dánia tölti be 2025 második felében az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztét, ennek apropóján szerveznek a Europe Direct Békés tájékoztató irodával egy közös, estébe nyúló délutánt szeptember 13-án, szombaton 14 és 21 óra között, amelyen megjelennek a dán kultúra, a dán művészetek, a dán szokások. Ha pedig Dániáról van szó, akkor megkerülhetetlen az ismert építőjáték, a LEGO.

Juhász Zoltán és Palkovics Brigitta, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója és munkatársa a sajtótájékoztatón. Fotó: Bencsik Ádám

Dánia kap főszerepet a Békés Megyei Könyvtárban

A Dán Délután és LEGO-kihívás részleteivel kapcsolatban ismertette: készülnek LEGO-kihívásokkal, lesz többek között építőverseny; alkotó és játékos foglalkozásokkal – mint videójátékozással, kulcstartóépítéssel, társasjátékozással, virtuális valóság-bemutatóval –; filmvetítéssel és Andersen meséi nyomán diafilmvetítéssel. Kiegészítő programként kártyabörzét szerveznek, amelyen mindenféle kártya gazdát cserélhet, illetve az udvaron folyamatosan szól majd a zene.