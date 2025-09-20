3 órája
A Bagossy Brothers berobbantotta a városnapokat, meghoztuk a koncert képeit
Hatalmas volt a hangulat pénteken esten a városnapokon. A dévaványai jubileumi rendezvény sztárfellépője, a Bagossy Brothers felrobbantotta a színpadot.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, szeptember 19-e és 21-e között rendezik meg a XXV. Dévaványai Városnapokat. A három nap során nemcsak koncertek, hanem vidámpark, kirakodóvásár és gasztronómiai kínálat is szórakoztatja a közönséget és olyan nagy nevek is fellépnek, mint a Tankcsapda. Pénteken a Big Heartman és Bex koncertje nyitotta meg a programsorozatot, majd 20 órától a fiatalok közt népszerű Bagossy Brothers Company lépett színpadra. Az estét Music Box Party zárta Szecsei és D Session közreműködésével.
A Bagossy Brothers hatalmas hangulatot varázsolt
Szombaton már reggeltől pezseg a város: 7 órától „Füst és Tűz” örömfőzés várja a látogatókat, a nap folyamán pedig DJ Hlasznyik és Lugosi Kati gondoskodnak a jó hangulatról. Este a Hatoslottó bemutatja a Szerencsekoncertek sorozatot, amely országjáró turnéja keretében Dévaványára is ellátogat. 18 órakor Curtis, 20 órakor pedig a legendás Charlie lép színpadra. Az este később a SuperStereo és barátai Karneváljával folytatódik, majd hajnalig tartó DJ-program zárja a napot.
Bagossy Brothers koncert DévaványánFotók: Szabó József
Vasárnap délelőtt 11:30-kor Fekete Zoltán és barátai nótaműsorát élvezheti a közönség. Délután 15:30-tól a Far From Bliss, 17:30-tól a Mudfield lép fel, majd a fesztivál méltó zárásaként 20 órakor a magyar rockzene ikonikus együttese, a Tankcsapda ad nagyszabású koncertet. A szervezők mindenkit szeretettel várnak az ingyenes rendezvényre, amely három napon át kínál élményt a család minden tagjának.
