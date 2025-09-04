Ilyen lesz a bábszínház új évada: vendégünk Lenkefi Zoltán

Lenkefi Zoltán elhozta a bábszínház 2025/26-os évadtervét, ennek részleteit osztotta meg beszélgetésünkben. Lenkefi Zoltán elmondta, hogy az évad összeállításánál a beérkezett ötletekből dolgoznak, ennek alapján áll össze a program. Mindig úgy próbálják meg összeállítani az előadásaik kínálatát, hogy mindenki találjon magának megfelelőt: gyakorlatilag népi bábszínházként dolgoznak. Nyitnak a középiskolások és a felnőttek felé is.

Első programjuk szeptember 4-én egy kiállításmegnyító lesz, majd 6-án, szombaton délután a Bábozda programjaira várnak minden érdeklődőt.