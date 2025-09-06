Mosolyt csalt az arcokra a jókedvvel teli napsugaras kert

A Bábozda ismét sok kisgyermekes családot csalogatott ki a napsugaras kertbe, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház előtti Beliczey-kertbe szombaton. Az előadások mellett különleges koncertet tartottak, amelyen felidézték az elmúlt húsz év színpadi produkcióinak legjobb slágereit, illetve kipakolták a játékokat is, amelyek szintén nagy sikert arattak.

A Bábozda rendezvényével indította el a mostani évadot a Napsugár bábszínház. Fotó: Bencsik Ádám

Öten indultak útnak, és közel húsz év alatt célba is értek

Minden ösvény, minden út vezet valamerre – idézték fel, hogy 2005-ben tértek rá egy másik ösvényre, öten indultak útnak. Mentek-mendegéltek, fúrtak-faragtak, bábokat készítettek, próbáltak és játszottak, a hosszú út közben pedig bővült a csapat. Célba is értek, hiszen felépült a bábszínház, amely történelmi jelentőségű volt a szakma és a város számára egyaránt. Immár méltó helyen és méltó körülmények között alkothatnak kicsiknek, nagyoknak egyaránt.

A Bábozda után öt új bemutatóval készül a Napsugár bábszínház

A Bábozda révén elindított 2025/2026-os évadban öt új bemutatóval készül a társulat – írták a Békéscsabai Napsugár Bábszínház honlapján. Bővül a babaszínházi repertoár, bérletes és bérleten kívüli előadásokat is kínálnak, feltűnnek a kínálatban a korábbi közönségkedvencek is, és ismét megrendezik a Bábos Drámaíró Versenyt.