A Kék róka menetre kész, várja a közönséget - galériával, videóval

A darab rendezője, Herczeg T. Tamás elmondta, hogyan zajlott a Zalán Tibor dramaturggal való közös munka, mely során a mai kor számára is átélhetővé dolgozták a szöveget. Jeremias Bianca Imelda jelmeztervei az általános illusztráláson túlmutatva erősítik az előadás szimbólumrendszerét, csakúgy, mint Huszár Kató díszlettervei. A két tervező – mester és tanítványa – tökéletes összhangban működik együtt, így szolgálva a produkciót. A zenei világért Varga Bálint zeneszerző felel, akinek nem ez az első itteni munkája.

Megtartották a Kék róka főpróbáját.Fotó: Dinya Magdolna

A színpadi mozgások is nagy jelentőséggel bírnak, ezek elkészültében Mlinár Péter koreográfus segíti a csapatot.