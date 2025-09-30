szeptember 30., kedd

Főpróba

48 perce

A Kék róka menetre kész, várja a közönséget - galériával, videóval

Megtartották a Kék róka című vígjáték főpróbáját kedden a Békéscsabai Jókai Színház Sík Ferenc Kamaraszínházában. Ez az új évad első bemutatója, október 3-tól láthatja majd a közönség a kamaraszínházban.

Nyemcsok László

A darab rendezője, Herczeg T. Tamás elmondta, hogyan zajlott a Zalán Tibor dramaturggal való közös munka, mely során a mai kor számára is átélhetővé dolgozták a szöveget. Jeremias Bianca Imelda jelmeztervei az általános illusztráláson túlmutatva erősítik az előadás szimbólumrendszerét, csakúgy, mint Huszár Kató díszlettervei. A két tervező – mester és tanítványa – tökéletes összhangban működik együtt, így szolgálva a produkciót. A zenei világért Varga Bálint zeneszerző felel, akinek nem ez az első itteni munkája.

Megtartották a Kék róka főpróbáját
Megtartották a Kék róka főpróbáját.Fotó: Dinya Magdolna

A színpadi mozgások is nagy jelentőséggel bírnak, ezek elkészültében Mlinár Péter koreográfus segíti a csapatot.

A Kék róka menetre kész

Fotók: Dinya Magdolna

 

 

 

