Ezer titkot és legendát mosott partra a víz a csabai hidak lábánál
Munkácsy Mihály kétszer is megszégyenült az egyik hídnál, a másik, gyalogosoknak és kerékpárosoknak kialakított hídon pedig ló és autó is átkelt. Rengeteg izgalmas történetről hullt le a lepel a Csabai séta a hidak mentén városismereti túra során, amelyet Békéscsaba Munkácsy Negyedében, belvárosában vezetett a minap Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója.
Békéscsaba Munkácsy Negyedéről, azon belül pedig főleg a belvárosi hidakról szólt a városismereti túra, amelyet Csabai séta a hidak mentén címmel vezetett Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója. A túra mondhatni nulladik állomása egy jelképes hídhoz vezetett: ez volt a hollywoodi mintára megalkotott békéscsabai Hírességek sétánya, amely a bibliotéka és a Csabagyöngye Kulturális Központ között található. Az itt elhelyezett köveken több híresség neve, titulusa, születési és halálozási dátuma olvasható, Dedinszky Gyulától Zsilinszky Mihályig.
Ha nem lenne Élővíz-csatorna, hidakra sem lenne szükség
Békéscsaba a hidak városa, és egy kimutatás szerint 13 olyan híd van a városban, amely az Élővíz-csatorna felett ível át – ismertette Juhász Zoltán. Persze, ha nem lenne Élővíz-csatorna, hidakra sem lenne szükség. Az Élővíz-csatorna békéscsabai, 14 kilométeres szakaszát 1777-ben 9 ezer csabai ásta ki, hogy vízi úton is összekössék Békéscsabát Gyulával és Békéssel, illetve, hogy segítsék a fa szállítását, amire többek között az Evangélikus Nagytemplom építése miatt volt szükség. A munka önkéntes volt, de motivációt jelentett, hogy a résztvevők kedvezményesen bérelhettek földet.
A városismereti túra igazából a Sztraka Ernő hídnál kezdődött
Kezdetben három fahíd ívelt át az Élővíz-csatornán, az egyik a mai Sztraka Ernő híd helyén állt, amely a Kiss Ernő és a Kórház utcát köti össze. A kezdetleges híd helyére Sztraka Ernő tervei alapján készítettek egy stabilabb átkelőt, a vasszerkezete miatt vashídnak is nevezték. Aztán ez is kicsi lett, elhasználódott, az 1960-as években egy vasbetonhíd készült, amelyet a közelmúltban újítottak fel, és olyan arculatot kapott, mint amilyennek Sztraka Ernő megálmodta. Sztraka Ernő 30 éven át volt városi mérnök, többek között a városháza tervei is az ő nevéhez köthetők.
Az első állandó híd most Munkácsy Mihály nevét viseli
Az első állandó híd a Gyulai úton létesült, előtte itt is fahídon keresztül lehetett átkelni az Élővíz-csatornán. Impozáns átkelő készült, az idők során szélesítették, igyekeztek javítani, végül azonban egy újabb hidat kellett építeni a Gyulai út és a Széchenyi utca között, 1984-ben. Új térkőburkolatot kapott a járda, a korlát pedig korhűként született újra 2020-ban, előtte pedig, 2014-ben, a festőfejedelem születésének 170. évfordulója apropóján felvette Munkácsy Mihály nevét.
Kétszer is megszégyenült a hídnál a festőfejedelem
A névválasztás nem véletlen. Munkácsy Mihály – akkor Lieb Mihály Leó – ugyanis kétszer is megszégyenült itt titkolt szerelme előtt.
- A későbbi festőfejedelem asztalosinasként szolgált. A mester azzal bízta meg őt és társait, hogy fessék le sárgára a Gyulai úti fahíd korlátait. Munkácsy Mihály visszaemlékezése szerint mezítláb, kalap nélkül, az ingujjat és a gatyaszárat feltűrve, rongyosan és piszkosan ment, amikor jött Bartóky Ilonka. A lány pedig nem viszonozta a fiú köszönését, és a társai is kigúnyolták.
- Az Élővíz-csatorna Munkácsy Mihály gyermekkorában kedvelt fürdőhely is volt. Juhász Zoltán a városismereti túra résztvevőinek feltette a kérdést, hogy akkoriban vajon mit viseltek strandoláshoz a fiúk. A válasz egyszerű: ádámkosztümöt, azaz semmit. Amikor a fiú meztelen futott a víz felé, pont jött egy lánycsapat, természetesen Bartóky Ilonkával a soraiban.
Egyszer egy ló, máskor pedig egy autó kelt át a mai Réthy Pál hídon
A Deák és József Attila utcákat összekötő híd a kórházalapító főorvos, Réthy Pál nevét viseli. Itt 1901-ben Ádám Gusztáv tervei alapján egy fahidat létesítettek. 1924-ben felmerült, hogy ne csak gyalogosok, hanem kocsik közlekedésére is tegyék alkalmassá, ám ez nem valósult meg. Borzasztó állapotba került az átkelő, és ekkor jött Csaba Gyula városi mérnök, akinek tervei alapján 1936-ban vasbetonhidat építettek. Ez 87 éven át, 2023-ig szolgált. 2024-ben adták át az újjáépített hidat. Két hét múlva botrányt keltett, hogy egy autó is átment rajta, míg 1937-ben az volt a baj, hogy egy ló.
A gőzeke nem hajthatott keresztül a Bánszki utcai hídon
A Bánszki utca 1910-ben kapta a nevét, Bánszki Györgyről, aki az első bíró volt a 300 éve újratelepített településen. Amikor az 1910-es években megindult az élet a 6. kerületben, szükségessé vált egy átkelő itt, és így Ádám Gusztáv tervei alapján 1912-ben, 1913-ban készült is egy vasbetonhíd. Komoly forgalom volt akkor is, ám a gőzeke nem hajthatott át rajta. 1977-ben építették át négysávossá, olyanra, mint amilyen most is.
A ferde hídon egykor vonatok közlekedtek, az István malomhoz mentek
A Bánszki utcai ferde híd 1918-ban készült el, vonat közlekedett rajta az István malomhoz, amely Békéscsaba emblematikus épülete. A vasúti forgalom 50 év után, 1968-ban szűnt meg a ferde hídon, ezt követően szedték fel a síneket, azóta gyalogos hídként szolgál. A Bánszki utcai ferde híd környékén, az Élővíz-csatorna mentén, az Árpád soron nemrég kiépítettek egy újabb sétányt, pihenőt, és ennek egyik eleme pont a Bánszki utcai híd és a Bánszki utcai ferde híd között van.
Az Árpád fürdőbe vezető híd is megújulhat hamarosan
A Vilim utcai híd jelenleg az Árpád fürdő egyik bejáratához vezet, ám, míg nem volt itt strand, az evangélikus tanítóról elnevezett utcát és az Aulich utcát kötötte össze. Ennek is több mint száz éve, hiszen az Árpád fürdő 1922-ben nyílt meg, a nevét a szomszédos Árpád ligetről kapta. 1925-ben fahíd létesült, amely 1973-ig szolgált, ezt követően alakítottak ki itt vasbetonhidat. A békéscsabai strand hamarosan egy gigantikus beruházást kap, ennek részeként a hidat is rendbe teszik: korszerűsítik a járdát, a korlát pedig hasonló lesz, mint a többi, Munkácsy Negyedben lévő hídnál.
