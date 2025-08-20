Ezer titkot és legendát mosott partra a víz a csabai hidak lábánál

Békéscsaba Munkácsy Negyedéről, azon belül pedig főleg a belvárosi hidakról szólt a városismereti túra, amelyet Csabai séta a hidak mentén címmel vezetett Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója. A túra mondhatni nulladik állomása egy jelképes hídhoz vezetett: ez volt a hollywoodi mintára megalkotott békéscsabai Hírességek sétánya, amely a bibliotéka és a Csabagyöngye Kulturális Központ között található. Az itt elhelyezett köveken több híresség neve, titulusa, születési és halálozási dátuma olvasható, Dedinszky Gyulától Zsilinszky Mihályig.

Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója a Csabai séta a hidak mentén című városismereti túra keretében számos történetet megosztott, mesélt a Bánszki utcai hídról és a ferde hídról is.

Fotó: Licska Balázs

Ha nem lenne Élővíz-csatorna, hidakra sem lenne szükség

Békéscsaba a hidak városa, és egy kimutatás szerint 13 olyan híd van a városban, amely az Élővíz-csatorna felett ível át – ismertette Juhász Zoltán. Persze, ha nem lenne Élővíz-csatorna, hidakra sem lenne szükség. Az Élővíz-csatorna békéscsabai, 14 kilométeres szakaszát 1777-ben 9 ezer csabai ásta ki, hogy vízi úton is összekössék Békéscsabát Gyulával és Békéssel, illetve, hogy segítsék a fa szállítását, amire többek között az Evangélikus Nagytemplom építése miatt volt szükség. A munka önkéntes volt, de motivációt jelentett, hogy a résztvevők kedvezményesen bérelhettek földet.

A városismereti túra igazából a Sztraka Ernő hídnál kezdődött

Kezdetben három fahíd ívelt át az Élővíz-csatornán, az egyik a mai Sztraka Ernő híd helyén állt, amely a Kiss Ernő és a Kórház utcát köti össze. A kezdetleges híd helyére Sztraka Ernő tervei alapján készítettek egy stabilabb átkelőt, a vasszerkezete miatt vashídnak is nevezték. Aztán ez is kicsi lett, elhasználódott, az 1960-as években egy vasbetonhíd készült, amelyet a közelmúltban újítottak fel, és olyan arculatot kapott, mint amilyennek Sztraka Ernő megálmodta. Sztraka Ernő 30 éven át volt városi mérnök, többek között a városháza tervei is az ő nevéhez köthetők.

A Kiss Ernő és Kórház utca közötti Sztraka Ernő híd. Fotó: Licska Balázs

Az első állandó híd most Munkácsy Mihály nevét viseli

Az első állandó híd a Gyulai úton létesült, előtte itt is fahídon keresztül lehetett átkelni az Élővíz-csatornán. Impozáns átkelő készült, az idők során szélesítették, igyekeztek javítani, végül azonban egy újabb hidat kellett építeni a Gyulai út és a Széchenyi utca között, 1984-ben. Új térkőburkolatot kapott a járda, a korlát pedig korhűként született újra 2020-ban, előtte pedig, 2014-ben, a festőfejedelem születésének 170. évfordulója apropóján felvette Munkácsy Mihály nevét.