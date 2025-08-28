SZIN 2025: Békésből is sokan itt csapatják

– Szerdán 12 órakor lépett be az első fesztiválozó a Coca-Cola SZIN 2025 területére. Azóta persze megtelt a nézőtér, és javában zajlottak az első koncertek. A leglelkesebb érdeklődők már a belépés óta várakoztak kedvenceikre. Magyarország második legnagyobb színpadán Mehringer kezdte, majd T. Danny és Desh folytatta a sort az óriási istennő szobor, és kalitkában táncoló lányok mellett a színpadon. Desh előadására már megtelt a nézőtér – olvasható a delmagyar.hu cikkében. A szegedi fesztivál kitárta kapuit.

A SZIN 2025 nézőtere már a nyitónapon megtelt. Fotó: delmagyar.hu

A SZIN 2025 idén sem okoz csalódást

Mint írják, a külföldi előadók közül Becky Hill nyitotta a SZIN fesztivált ebben az éven. A látványos pirotechnika most sem maradt el, az előadásokat magas minőségű kivetítőkön követhették a nézők, akiknek már nem maradt hely az első sorokban. A Coca-Cola kilátó mellett az óriáskerékről is páratlan volt látvány, míg sátrakban és az emberek között ezüst ruhába öltözött gólyalábas emberek fokozták a hangulatot.

A fesztiválbelépőkről, az árakról és a kísérőprogramokról a delmagyar.hu cikkében olvashatunk.

A több mint 200 fellépőt és tíz színpadot felvonultató fesztivál évről évre több tízezer látogatót vonz a Tisza-partra.