Tehetség a köbön

1 órája

Elképesztő, milyen alkotásokkal rukkoltak elő a fiatalok – galériával

Címkék#Imre György#Békéscsabai Fotófesztivál#Magyar Fotográfia Napja#kulturális központ#diák#vizuálpedagógus#fotográfus

Tükröződések – fiatal tekintetek a világról címmel nyílt kiállítás pénteken a Csabagyöngye Kulturális Központban. A Szegya fotószakos tanulóinak tárlata a Magyar Fotográfia Napja alkalmából jött létre.

Vincze Attila

A kiállítást Varga Anna, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója nyitotta meg, aki beszédében elmondta, számára nagyon fontos, hogy fiatalokkal teljenek meg az épület falai, az pedig különösen nagy öröm, ha nem látogatóként, hanem alkotóként érkeznek ide. Mint fogalmazott, az itt kiállított alkotások komoly technikai tudásról tesznek tanúbizonyságot, és ezt elsősorban a Szegya, azaz a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium fotós tanárainak köszönhetik a diákok. Kiemelte, hogy a fiatalok olyan témákról gondolkodnak, mint hogy milyen nőnek lenni a világban, vagy milyen az, amikor valaki áldozattá válik, de akár különböző művészeti ágak egymásra gyakorolt hatását is megvizsgálják.

Szegya fotó kiállítás
Megnyílt a Szegya fotó szakos diákjainak kiállítása a Magyar Fotográfia Napja alkalmából a Csabagyöngye Kulturális Központban. Fotó: Bencsik Ádám

A Szegya diákjai számára ez a kiállítás egy ünnep

A megnyitón Imre György fotográfus, vizuálpedagógus megköszönte, hogy immár hetedik éve tarthatnak kiállításokat a Magyar Fotográfia Napja alkalmából a Csabagyöngyében. Hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy lehetőséget adjanak a fiatalok számára, számukra így ez egy ünnep, egy elismerés, de egyben egy kicsit versengés is, hogy kinek a munkája kerül ki a falra. Végezetül Imre György egy diák fotójával köszönte meg Varga Annának a Békéscsabai Fotófesztivál alkalmából a közös együttműködést.

Tükröződések – fiatal tekintetek a világról című kiállítás

Fotók: Bencsik Ádám

A Tükröződések – fiatal tekintetek a világról című kiállítás október 11-ig tekinthető meg a kulturális központ Kerengő Galériájában.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
