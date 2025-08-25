Éremeső hullt a csabai színészekre a díjátadó gálán

– Szombaton befejeződött a Szarvasi Vízi Színház immár XV. évada a XIV. Nyári Fesztivál Díjátadó gálával. A díjak átadása mellett a Dívák (Détár Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit) szórakoztatták a közönséget Boney M. és Abba számokkal – olvasható Szarvas polgármestere, Hodálik Pál közösségi oldalán. A Szarvasi Vízi Színház 2025-ös nyári évadában 27 színház 43 produkciója szerepelt, és 22 alkalommal várták a közönséget ingyenes programokkal.

A Szarvasi Vízi Színház díjátadó gáláján békéscsabai elismerések is gazdára találtak. Fotó: Hodálik Pál/Facebook

A Szarvasi Vízi Színház díjátadó gáláján több elismerést is kiosztottak

Ahogy az a színház honlapján olvasható, a zárógála két műsorvezetője – Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója, korábbi kulturális államtitkár és Szabó László producer, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke – köszöntötték a közönséget. A díjátadó gálán több békéscsabai vonatkozású elismerés is gazdára talált:

A legjobb élőzenekaros előadás díjat a Cervinus Teátrum 100 éves utazás című produkciójának adományozta. A megújult előadás egyik legnagyobb újdonsága az volt, hogy Gulyás Levente és zenekara élőben kísérte a produkciót.

A Magyar Zenés Színház „Víg özvegy” című nagyoperettjében nyújtott alakításáért a Legjobb női mellékszereplő díjat Steinkohl Erika színésznő kapta.

A Békéscsabai Jókai Színház Fatia Negra című előadásának rendezéséért a Legjobb rendezés díjat Katkó Ferenc színművész-rendező kapta.

Szarvas város különdíját a kimagasló színészi teljesítményért: Ragány Misa kapta (Cervinus Teátrum: Argentin tangó)

További díjazottak:

Legjobb előadás: Kecskeméti Katona József Színház: Oscar

Legjobb női főszereplő: Saárossy Kinga - Gárdonyi Géza Színház: Ők tudják, mi a szerelem

A Fesztiválon a zsűri nem osztotta ki a Legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat, ellenben két Legjobb férfi főszereplő címet is adományozott.

Legjobb férfi főszereplő: Pindroch Csaba - Szolnoki Szigligeti Színház: Család ellen nincs orvosság és Lábodi Ádám - József Attila Színház: Három férfi és egy mózeskosár

Közönségdíj (Facebook-os szavazás alapján): Kiss Viktória és Szász Borisz – Operett estje

Leghűségesebb néző: Hegyi Tibor

Legjobb színész páros alakítás: Figeczky Bence és Bartos Ági - Jászai Mari színház: Játszd újra, Sam.

Június közepén már tizenötödik alkalommal nyitotta meg kapuit Magyarország egyik legkedveltebb szabadtéri színháza. A Szarvasi Vízi Színház idei évada a Békéscsabai Jókai Színház Fatia Negra című előadásával indult el.