Reflektorfényben a Benke szabó lánya, akinek befészkelte magát egy férfi az életébe

Benczúr-Benke Mária szarvasi festőművész önálló tárlata szeptember 3-án Békéscsabán, a Békés Megyei Könyvtárban nyílik, 40-45 alkotását állítja ki. A minap a művész terepszemlén járt Békéscsaba városában, itt beszélgettünk. Bemutatta néhány alkotását, látszott, hogy különleges stílusú festményein a természeti formákat absztrakt módon ábrázolja. Számos nonfiguratív műve bővelkedik különböző színű, finom átmenetű tónusokkal.

A szarvasi festőművész terepszemlén járt Békéscsabán, ahol tárlata nyílik hamarosan Fotó: Bencsik Ádám

A szarvasi festőművész kedveli az egyedi dolgokat

Marcsi – ahogy a legtöbben hívják – Szarvason, a Vajda Péter Gimnáziumban érettségizett, majd 1981-től 16 évig grafikusként dolgozott többféle területen. Mivel kedveli az egyedi dolgokat, hamar elnyerte a tetszését 2017-ben a Paverpol textilszobrászat.

– Oktatói vizsgát tettem és tanítványokat is fogadok workshop eseményeken, valamint egyéni foglalkozásokon a szarvasi műtermemben – mondta. – A Paverpol textilszobrászat legfőbb jellemzője az újrahasznosítás. A festés koronázza meg az alkotást, legyen az kép vagy egyéb dekorációs tárgy, kreativitástól függően.

Leginkább absztrakt festményei vannak, de kedveli a modern stílust is

Marcsi Paverpol és más alkotásait számos kiállításon bemutatták már hazánkban Budapesttől Nyíregyházán át Debrecenig, illetve Győrtől Szombathelyig.

– Leginkább absztrakt festményeim vannak, de kedvelem a modern stílust is – hangsúlyozta. – Mixed média Paverpol-akril, valamint olaj technikával készült képeim hatalmas élményt nyújtanak. Lenyűgöz a természet, ezért is szeretek tájképeket festeni. Gyakran merülök el a pasztell világában is. Ez év szeptember 13-án az Őszi Orfűi Kiállításon ismét részt veszek. Október 28-án Nyíregyházán lesz önálló kiállításom, jövőre pedig életmű-kiállításra kaptam lehetőséget Budapesten. Minden nap egy újabb kihívást, egy újabb élményt jelent.

Többek között ezt az alkotását is láthatja a közönség Békéscsabán

A művésznő az élmények érzelmi lenyomatát vizsgálja

A festőművész kiemelte, idei két önálló kiállítása nagy kihívás. A helyi közösség számára remek kulturális eseményt jelent, ahol a művészet iránt érdeklődők találkozhatnak, megismerhetik a szarvasi Benke szabó lányának művészetét. A művésznő az élmények érzelmi lenyomatát vizsgálja, valamint a személyes emlékek és a természethez fűződő viszonyunk rezonanciáját, továbbá újraértelmezését tárja elénk.