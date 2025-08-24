augusztus 24., vasárnap

Kvíz

1 órája

Retró kihívás – felismered, kik énekelték ezeket a klasszikus magyar slágereket?

Címkék#Don Quijote#slágercím#zenetörténelem#retró#dalszöveg#kvíz

Ismerősen cseng a „Don Quijote” vagy a „Jég dupla whiskyvel”? Akkor ez a kvíz neked szól! Tedd próbára magad: 10 ikonikus magyar retró sláger címe vár rád – a feladat egyszerű, de nem könnyű: felismered, kik énekelték ezeket a slágereket?

Beol.hu

Ebben a kvízben nem dalszövegekre kell figyelned, hanem slágercímek alapján kell kitalálnod az előadókat. Készen állsz egy időutazásra a magyar zenetörténelembe? 

1.
Kinek a slágere? „Jég dupla whiskyvel"
2.
Kinek a slágere? „Ez majdnem szerelem volt"
3.
Kinek a slágere? „Gyere, gyere, Juli”
4.
Kinek a slágere? „Szerelem első vérig”
5.
Kinek a slágere? „Lady N”
6.
Kinek a slágere? „Santa Maria”
7.
Kinek a slágere? „Ég és föld között”
8.
Kinek a slágere? „Don Quijote”
9.
Kinek a slágere? „Ha volna két életem”
10.
Kinek a slágere? „Kék asszony”

Ha még tovább kalandoznál a magyar retró zene világában, ne hagyd ki korábbi kvízeinket sem.

 

 

