Kvíz
1 órája
Retró kihívás – felismered, kik énekelték ezeket a klasszikus magyar slágereket?
Ismerősen cseng a „Don Quijote” vagy a „Jég dupla whiskyvel”? Akkor ez a kvíz neked szól! Tedd próbára magad: 10 ikonikus magyar retró sláger címe vár rád – a feladat egyszerű, de nem könnyű: felismered, kik énekelték ezeket a slágereket?
Ebben a kvízben nem dalszövegekre kell figyelned, hanem slágercímek alapján kell kitalálnod az előadókat. Készen állsz egy időutazásra a magyar zenetörténelembe?
1.
Kinek a slágere? „Jég dupla whiskyvel"
2.
Kinek a slágere? „Ez majdnem szerelem volt"
3.
Kinek a slágere? „Gyere, gyere, Juli”
4.
Kinek a slágere? „Szerelem első vérig”
5.
Kinek a slágere? „Lady N”
6.
Kinek a slágere? „Santa Maria”
7.
Kinek a slágere? „Ég és föld között”
8.
Kinek a slágere? „Don Quijote”
9.
Kinek a slágere? „Ha volna két életem”
10.
Kinek a slágere? „Kék asszony”
Ha még tovább kalandoznál a magyar retró zene világában, ne hagyd ki korábbi kvízeinket sem.
Ezt ne hagyja ki!Zenei kvíz
2025.03.27. 13:23
Itt a dalszöveg, na de ki az előadó? - próbáld ki retró zenei kvízünket
Ezt ne hagyja ki!Zenei kvíz
2025.03.06. 14:48
Mondom a címet, mondd az előadót – próbáld ki retró zenei kvízünket
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre