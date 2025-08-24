Kvíz 1 órája

Retró kihívás – felismered, kik énekelték ezeket a klasszikus magyar slágereket?

Ismerősen cseng a „Don Quijote” vagy a „Jég dupla whiskyvel”? Akkor ez a kvíz neked szól! Tedd próbára magad: 10 ikonikus magyar retró sláger címe vár rád – a feladat egyszerű, de nem könnyű: felismered, kik énekelték ezeket a slágereket?

Ebben a kvízben nem dalszövegekre kell figyelned, hanem slágercímek alapján kell kitalálnod az előadókat. Készen állsz egy időutazásra a magyar zenetörténelembe?

1. Kinek a slágere? „Jég dupla whiskyvel" Charlie Helyes válasz Rossz válasz Republic Helyes válasz Rossz válasz Hungária Helyes válasz Rossz válasz 2. Kinek a slágere? „Ez majdnem szerelem volt" Aradszky László Helyes válasz Rossz válasz Zoltán Erika Helyes válasz Rossz válasz Máté Péter Helyes válasz Rossz válasz 3. Kinek a slágere? „Gyere, gyere, Juli” R-Go Helyes válasz Rossz válasz Dolly Roll Helyes válasz Rossz válasz Hungária Helyes válasz Rossz válasz 4. Kinek a slágere? „Szerelem első vérig” Demjén Ferenc Helyes válasz Rossz válasz Zámbó Jimmy Helyes válasz Rossz válasz Szécsi Pál Helyes válasz Rossz válasz 5. Kinek a slágere? „Lady N” Zorán Helyes válasz Rossz válasz Korda György Helyes válasz Rossz válasz Cserháti Zsuzsa Helyes válasz Rossz válasz 6. Kinek a slágere? „Santa Maria” Neoton Familia Helyes válasz Rossz válasz Omega Helyes válasz Rossz válasz Első Emelet Helyes válasz Rossz válasz 7. Kinek a slágere? „Ég és föld között” Cserháti Zuszsa Helyes válasz Rossz válasz Zoltán Erika Helyes válasz Rossz válasz Koncz Zsuzsa Helyes válasz Rossz válasz 8. Kinek a slágere? „Don Quijote” R-Go Helyes válasz Rossz válasz KFT Helyes válasz Rossz válasz Neoton Familia Helyes válasz Rossz válasz 9. Kinek a slágere? „Ha volna két életem” Piramis Helyes válasz Rossz válasz Skorpió Helyes válasz Rossz válasz Karthago Helyes válasz Rossz válasz 10. Kinek a slágere? „Kék asszony” Presser Gábor Helyes válasz Rossz válasz LGT Helyes válasz Rossz válasz Quimby Helyes válasz Rossz válasz

