Újabb híres békéscsabai nyughelyét tették rendbe

Reök István 1816-ban született és 1877-ben hunyt el – olvasható a síron, mint ahogy az is kiderült róla, hogy a reformkori Nemzeti Kör jegyzője és Munkácsy Mihály nevelője volt. Ide hoztak most mulcsot, kavicsot a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület tagjai, hogy rendbe tegyék a nyughelyet, valamint szerszámokat ragadtak, hiszen a rendkívül terjedő gyalogakác itt is megvetette a lábát, szükséges irtani tűzzel-vassal.

Reök István a reformkori Nemzeti Kör jegyzője, egyben Munkácsy Mihály nevelője volt. Fotó: Licska Balázs

Örökbe fogadták Reök István nyughelyét, ahogy ő Munkácsy Mihályt

Mészáros Zsuzsanna, az egyesület alelnöke elmondta, hogy pár évvel ezelőtt egy kezdeményezés eredményeként kezdtek el foglalkozni Reök István sírhelyével – mondhatni örökbe fogadták azt –, majd a városvédő és városszépítő egyesület is felkarolta az ügyet. Annak apropóján, hogy a reformkori Nemzeti Kör jegyzője volt, rendszeresen visszatérnek ide és emlékeznek rá március 15-én, valamint a festőfejedelemhez kapcsolódó napokon is emlékeznek rá, mint a nevelőjére.

Korábban több helyen is jártak a városvédő és városszépítő egyesület tagjai

A sír eredetileg ott volt, ahol most a Bajza utca fut, annak építésekor helyezték át ide – folytatta. Azt azonban nem tudni, hogy a maradványok is átkerültek-e, vagy csak a tábla, illetve, hogy ha igen, akkor a tábla melyik oldalán nyugszik. Most a tábla mindkét oldalát megtakarították annak az akciónak a részeként, amelyben híres békéscsabaiak elhanyagolt nyughelyeit teszik rendbe, az akcióban jártak korábban többek között a vasúti temetőben és a Kastély utcai temetőben is.

Élete sötét korszakában érkezett Csabára, sokakat elveszített

Reök István 1850-ben került Csabára, életének egyik legsötétebb időszakában – írták a BékésWiki Békés megyei online helyismereti enciklopédia honlapján, utalva arra, hogy elvesztette édesapját, testvérét – Munkácsy Mihály édesanyját –, majd az első után második kislányát is. Felesége a trauma hatására elhagyta. Eleinte senki sem alkalmazta, illetve az ügyvédi pályától is eltiltották. 1852-ben vette magához Lieb Mihály Leót, a későbbi festőfejedelem Munkácsy Mihályt.