Reök István

2 órája

Újabb híres békéscsabai nyughelyét tették rendbe

Újabb híres békéscsabai elhanyagolt sírhelyét tették rendbe az önkéntesek. A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület tagjai ezúttal a Bogárházi temetőben szorgoskodtak, ragadtak szerszámokat. Reök István, a reformkori Nemzeti Kör jegyzője, Munkácsy Mihály nevelője nyughelyét takarították meg. Ám nem ez az egyetlen, figyelemre és emlékezésre méltó sír a Bajza utcai temetőben.

Licska Balázs

Reök István 1816-ban született és 1877-ben hunyt el – olvasható a síron, mint ahogy az is kiderült róla, hogy a reformkori Nemzeti Kör jegyzője és Munkácsy Mihály nevelője volt. Ide hoztak most mulcsot, kavicsot a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület tagjai, hogy rendbe tegyék a nyughelyet, valamint szerszámokat ragadtak, hiszen a rendkívül terjedő gyalogakác itt is megvetette a lábát, szükséges irtani tűzzel-vassal.

Rendbe tették Reök István sírját
Reök István a reformkori Nemzeti Kör jegyzője, egyben Munkácsy Mihály nevelője volt. Fotó: Licska Balázs

Örökbe fogadták Reök István nyughelyét, ahogy ő Munkácsy Mihályt

Mészáros Zsuzsanna, az egyesület alelnöke elmondta, hogy pár évvel ezelőtt egy kezdeményezés eredményeként kezdtek el foglalkozni Reök István sírhelyével – mondhatni örökbe fogadták azt –, majd a városvédő és városszépítő egyesület is felkarolta az ügyet. Annak apropóján, hogy a reformkori Nemzeti Kör jegyzője volt, rendszeresen visszatérnek ide és emlékeznek rá március 15-én, valamint a festőfejedelemhez kapcsolódó napokon is emlékeznek rá, mint a nevelőjére.

Korábban több helyen is jártak a városvédő és városszépítő egyesület tagjai

A sír eredetileg ott volt, ahol most a Bajza utca fut, annak építésekor helyezték át ide – folytatta. Azt azonban nem tudni, hogy a maradványok is átkerültek-e, vagy csak a tábla, illetve, hogy ha igen, akkor a tábla melyik oldalán nyugszik. Most a tábla mindkét oldalát megtakarították annak az akciónak a részeként, amelyben híres békéscsabaiak elhanyagolt nyughelyeit teszik rendbe, az akcióban jártak korábban többek között a vasúti temetőben és a Kastély utcai temetőben is.

Élete sötét korszakában érkezett Csabára, sokakat elveszített

Reök István 1850-ben került Csabára, életének egyik legsötétebb időszakában – írták a BékésWiki Békés megyei online helyismereti enciklopédia honlapján, utalva arra, hogy elvesztette édesapját, testvérét – Munkácsy Mihály édesanyját –, majd az első után második kislányát is. Felesége a trauma hatására elhagyta. Eleinte senki sem alkalmazta, illetve az ügyvédi pályától is eltiltották. 1852-ben vette magához Lieb Mihály Leót, a későbbi festőfejedelem Munkácsy Mihályt

Saját kezével vetett véget életének a Körös-parton

Később jelentős szerepet töltött be Csaba közéletében, a kulturális élet felpezsdítéséhez ugyancsak hozzájárult. Ő vetette fel, hogy Gyula helyett legyen Csaba Békés vármegye székhelye. 1871-ben összeházasodott második feleségével, Omaszta Zsigmond lányával, Máriával. 1877. július 7-én elhunyt a legkisebb fia, a 4,5 éves Aba. Gyermeke temetése után két nappal, július 9-én a Körös-parton öngyilkos lett, 10-én pedig a Bogárházi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Bálint Benedek sírhelyére is ráfért a gondozás
A Bogárházi temetőben nyugszik Bálint Benedek is. Fotó: Licska Balázs

Bálint Benedek is a Bogárházi temetőben nyugszik

A Bogárházi temetőben nem Reök István sírhelye az egyetlen, amely figyelemre, emlékezésre méltó. Itt nyugszik ugyanis Bálint Benedek fametsző, iparművész, grafikus is, aki 1860-ban született Szentkatolnán és 1920-ban hunyt el Békéscsabán. Munkácsy Mihály festményeit, rajzait is sokszorosította. Bálint Benedek nyughelye a nemzeti sírkert része is. 

A nemzeti sírkert is jelen van Békéscsabán

A nemzeti sírkert egy virtuális jellegű sírkert, amelybe a magyar történelem és kultúra jelentős formátumainak nyughelyei tartoznak. Békéscsabán öt ilyen található:

  • Áchim L. András, a legendás parasztpolitikus a Berényi úti evangélikus temetőben,
  • Bálint Benedek tehát a Bogárházi temetőben,
  • Haan Lajos evangélikus lelkész, tanító, történetíró a Kastély utcai temetőben,
  • Réthy Pál kórházalapító főorvos a Berényi úti evangélikus temetőben,
  • Szeberényi Gusztáv Adolf evangélikus püspök a Berényi úti evangélikus temetőben

nyugszik.

 

