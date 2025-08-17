Közép-európai orgonamuzsika szárnyalt Csabán – galériával

A két művész időről időre a békési megyeszékhely valamely templomába hívja a zenebarátokat, keresztény híveket, hogy a mostanihoz hasonló tematikus utazás, orgonakoncert során nyugtassák lelküket a hangszerek királyának is nevezett instrumentumon megszólaltatott dallamokat hallgatva.

Alföldi Csaba orgonaművész-zenetanár-kántor és Feigl Rebeka orgonaszakos egyetemi hallgató várta a zenebarátokat az orgonakoncertre. Fotó: Szegfű Katalin

Ezen a forró nyári estén megtartott hangverseny elején a műsorközlő Püski-Liker Bence bevezetőjében azt hangsúlyozta, hogy

Közép-Európa nem csupán egy földrajzi terület, hanem egy vibráló mozaik, amelyet évszázadok történelme, számtalan nép és kultúra alakított. Ezek a mozaikok apró, de annál fontosabb darabjai annak a hatalmas kirakós játéknak, amit közép-európai kultúrának nevezünk.

Hozzátette, hogy a térséget jellemző eltérő hagyományok, nyelvek és művészeti formák ellenére, az itt élőknek közös identitása van, mások mellett a határokat sosem ismerő zenének köszönhetően.

Orgonakoncert közép-európai zeneszerzők darabjaiból

A közép-európai zeneszerzők orgonadarabjainak mozaikjaiból felépített hangverseny során egy 17. század közepén élt lengyel barokk zeneszerző, Jan Podbielski kevéssé ismert darabjától jutottunk el Liszt Ferencig. A zenei utazás megállóját jelentette Daniel Croner erdélyi szász zeneszerző, a brassói Fekete-templom orgonistájának egyik kompozíciója, majd Josef Seger cseh filozófus és zeneszerző több keresztény felekezetben ismert karácsonyi éneke, később Giulio Bajamonti horvát orvostörténész és zenész szonátája.

Szukenik János és társa szegei orgonakészítő-mesterek 1902-ben épített, 2993 sípos, 3 manuális, 38 regiszteres templomi orgonáján felcsendült továbbá a Kismartonban Esterházy Miklós herceg karnagyaként is dolgozott Johann Nepomuk Hummel egyik zeneműve; Ludwig von Beethoven fiatalkorában írt D-dúr fúgája és Teofil Klonowski lengyel zeneszerző Ave Maria című szerzeménye.