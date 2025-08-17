2 órája
Közép-európai orgonamuzsika szárnyalt Csabán – galériával
Közép-Európa orgonamuzsikájából válogatott darabokat adott elő Alföldi Csaba orgonaművész-zenetanár-kántor és Feigl Rebeka orgonaszakos egyetemi hallgató a Békéscsabai Evangélikus Nagytemplomban szombaton tartott hangversenyen. Az orgonakoncert egy igazi zenei utazás volt.
A két művész időről időre a békési megyeszékhely valamely templomába hívja a zenebarátokat, keresztény híveket, hogy a mostanihoz hasonló tematikus utazás, orgonakoncert során nyugtassák lelküket a hangszerek királyának is nevezett instrumentumon megszólaltatott dallamokat hallgatva.
Ezen a forró nyári estén megtartott hangverseny elején a műsorközlő Püski-Liker Bence bevezetőjében azt hangsúlyozta, hogy
Közép-Európa nem csupán egy földrajzi terület, hanem egy vibráló mozaik, amelyet évszázadok történelme, számtalan nép és kultúra alakított. Ezek a mozaikok apró, de annál fontosabb darabjai annak a hatalmas kirakós játéknak, amit közép-európai kultúrának nevezünk.
Hozzátette, hogy a térséget jellemző eltérő hagyományok, nyelvek és művészeti formák ellenére, az itt élőknek közös identitása van, mások mellett a határokat sosem ismerő zenének köszönhetően.
Orgonakoncert közép-európai zeneszerzők darabjaiból
A közép-európai zeneszerzők orgonadarabjainak mozaikjaiból felépített hangverseny során egy 17. század közepén élt lengyel barokk zeneszerző, Jan Podbielski kevéssé ismert darabjától jutottunk el Liszt Ferencig. A zenei utazás megállóját jelentette Daniel Croner erdélyi szász zeneszerző, a brassói Fekete-templom orgonistájának egyik kompozíciója, majd Josef Seger cseh filozófus és zeneszerző több keresztény felekezetben ismert karácsonyi éneke, később Giulio Bajamonti horvát orvostörténész és zenész szonátája.
Szukenik János és társa szegei orgonakészítő-mesterek 1902-ben épített, 2993 sípos, 3 manuális, 38 regiszteres templomi orgonáján felcsendült továbbá a Kismartonban Esterházy Miklós herceg karnagyaként is dolgozott Johann Nepomuk Hummel egyik zeneműve; Ludwig von Beethoven fiatalkorában írt D-dúr fúgája és Teofil Klonowski lengyel zeneszerző Ave Maria című szerzeménye.
Orgona hangverseny BékéscsabánFotók: Szegfű Katalin
A 19-20. század művészei közül Franjo Dugan horvát, Serban Nichifor román zeneszerzők darabjai mellett szűkebb régiónk két orgonistájának darabjai szólaltak meg. Szügyi József Békésen a református templomban volt orgonista és énektanár, A-moll preludiumát Feigl Rebeka adta elő. Povázsay Endre Békéscsabán volt tanító és karvezető, aki a Tranoscius csabai szlovák énekeskönyv egyik énekét feldolgozva írt korálelőjátékot, melyet ezúttal Alföldi Csaba adott elő.
Alföldi Csaba maga is készít korálfeldolgozásokat
A békéscsabai evangélikus egyházközségben több mint 20 éve kántorként dolgozó Alföldi Csaba maga is készít korálfeldolgozásokat, ezek közül az egyiket, az „Ó bárcsak ezer nyelvem volna s angyalokéval érne föl…” című ismert énekhez írtat, a szerző korábbi tanítványa, Feigl Rebeka szólaltatta meg. Az egyórás és igen nagy érdeklődéssel kísért hangversenyt Liszt Ferencnek, a magyar romantika korszakának legjelentősebb zeneszerzőjének Introitus című műve zárta le.
