Augusztus 20.

1 órája

A legjobb voltál Mary – óriási bulit csapott Békésben a sztárénekes

Nagy tömeg és hatalmas ováció fogadta a többszörös Fonogram-díjas magyar nótaénekest. Nótár Mary szerdán Sarkadon lépett fel.

Beol.hu

– Te vagy a legjobb, köszönjük szépen, hogy eljöttél Sarkadra – olvasható a hozzászólások között Nótár Mary közösségi oldalán. A reakciókból világosan kiderül, hogy aki ott volt, az nem bánta meg, egy hatalmas buli résztvevője lehetett. – Nekünk te vagy a legjobb, nagyon jó koncertet csaptál – írták többen is.

Nótár Mary hatalmas bulit csapott Sarkadon.
Nótár Mary augusztus 20-án Sarkadon lépett fel. Fotó: Nótár Mary/Facebook

Nótár Mary fellépésére sokáig emlékezni fognak a sarkadiak

– Szuper volt, gratulálok, írták többen is, és volt aki meg is jegyezte, hogy nagyon várja már az énekesnő Sztárban Sztár szereplését is.

Június elején immáron 25. alkalommal rendezték meg a Gyulai Pálinkafesztivált, a Dél-Alföld egyik legnagyobb gasztronómiai programját a gyulai várkertben. A fesztiválon Nótár Mary is fellépett.

 

