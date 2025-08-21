A legjobb voltál Mary – óriási bulit csapott Békésben a sztárénekes

– Te vagy a legjobb, köszönjük szépen, hogy eljöttél Sarkadra – olvasható a hozzászólások között Nótár Mary közösségi oldalán. A reakciókból világosan kiderül, hogy aki ott volt, az nem bánta meg, egy hatalmas buli résztvevője lehetett. – Nekünk te vagy a legjobb, nagyon jó koncertet csaptál – írták többen is.

Nótár Mary augusztus 20-án Sarkadon lépett fel. Fotó: Nótár Mary/Facebook

Nótár Mary fellépésére sokáig emlékezni fognak a sarkadiak

– Szuper volt, gratulálok, írták többen is, és volt aki meg is jegyezte, hogy nagyon várja már az énekesnő Sztárban Sztár szereplését is.

Június elején immáron 25. alkalommal rendezték meg a Gyulai Pálinkafesztivált, a Dél-Alföld egyik legnagyobb gasztronómiai programját a gyulai várkertben. A fesztiválon Nótár Mary is fellépett.