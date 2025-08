Bezárt a Tégla, véget ért ötszáz ember szórakozása

Varga Tamás alpolgármester számára a csoda szó ugrik be, ha a Békés Megyei Népművészeti Egyesület nyári népművészeti táborára gondol. A Facebook-oldalán azt írta: országosan is egyedülálló, hogy öt turnusban, 39 csoportban, 540-en együtt töltötték az idejüket, és közben elsajátították egyebek mellett a fazekasság, a fafaragás, a kovácsolás, a csipkekészítés, a nemezelés és a szíjgyártás fortélyait. Hangsúlyozta az értékteremtést is: a fafaragóknak hála helyreállították a mezőpatini kaput, így teljessé vált a kapumúzeum a Gabonamúzeum területén.

Véget ért a nyári népművészeti tábor, amelyen idén több mint félezren vettek részt. Fotó: Varga Tamás Facebook-oldala

Több mint ötszázan vettek részt a népművészeti táborban

Szarvas Péter polgármester a közösségi oldalán kiemelte, hogy a Pál Miklósné elnök vezette Békés Megyei Népművészeti Egyesület nemcsak őrzi, hanem tovább is örökíti a hagyományokat. A mostani nyári népművészeti táborban a résztvevők 27 különböző népi kézműves szakágban sajátíthattak el számos népi mesterséget. Hangsúlyozta azt is, hogy több mint félezren vettek részt a táborban, és hogy érkeztek ennek keretében Békéscsabára az ország minden tájáról, sőt határon túlról is.