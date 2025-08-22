augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

18°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mesterségek Ünnepe

1 órája

Örömünnep – kitüntetésekkel halmozták el a viharsarki mestereket

Címkék#Facebook#Békés Megyei Népművészeti Egyesület#kitüntetés#Mesterségek Ünnepe

Számos elismerést hozhattak haza a békési mesterek. A Mesterségek Ünnepe alkalmából a Békés Megyei Népművészeti Egyesület több tagját is kitüntették.

Nyemcsok László

– A Mesterségek Ünnepe nem csupán a kézműves mesterségek és a népi hagyományok ünnepe, hanem szervesen kapcsolódik az augusztus 20-i nemzeti ünnephez is. Ez az időszak hagyományosan alkalmat teremt az elismerések átadására, a kimagasló szakmai és közösségi teljesítmények méltatására, valamint a közös öröm és ünneplés pillanataira. Büszkén adjuk hírül, hogy idén egyesületünk és alkotóink, mestereink számos rangos kitüntetésben részesültek, melyek nemcsak személyes elismerések, hanem a népi kézművesség és a hagyományőrző közösség szolgálatának elismerései is – olvasható a Békés Megyei Népművészeti Egyesület közösségi oldalán.

Mesterségek Ünnepe: Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke is kitüntetésben részesült.
Mesterségek Ünnepe: a viharsarkiak számos kitüntetést vehettek át. Fotó: Békés Megyei Népművészeti Egyesület/Facebook

Mesterségek Ünnepe: a Békés Megyei Népművészeti Egyesület több tagja is kitüntetésben részesült

Mint írják, a Vigadóban állami kitüntetésekben is részesültek tagjaik, elismerve kiemelkedő szakmai tevékenységüket és a hagyományőrzés iránti elkötelezettségüket.

  • Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, szövő népi iparművész és Lakatos István fafaragó, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület vezetőségi tagjai.
  • Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Bencsik Márta, szalma- és csuhéfonó népi iparművész, Egyesületünk tagja.
  • A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Népművészeti Tagozatának Elismerő Oklevelét kapta Egyesületünk melyet Pál Miklósné, Egyesületünk elnöke vehette át, Kékedi László, az MMA Népművészeti Tagozatának vezetőjétől.
  • A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított Király Zsiga-díjat 2025-ben a népi kismesterségek kiemelkedő műveléséért és a népművészeti mozgalomban végzett példaértékű közösségi munkáért – Jenei Anikó hímző népi iparművész, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület vezetőségi tagja kapta.

Ezen a napon vehették át a Vándorlegény pályázat nyertesei is az elismerést. Egyesületükből Kissné Linzenbold Nadin – gyöngyfűző, nemezes – vette át az elismerést, Kolozsvári Istvántól a Népművészeti Egyesületek Szövetségének elnökétől.

Ahogy az a posztban olvasható, ezek a kitüntetések nemcsak az egyéni teljesítmény elismerései, hanem közösségük és a népi kézművesség hagyományainak szolgálatában végzett példaértékű munkájuk ünneplése is.

– Büszkék vagyunk és szívből gratulálunk minden díjazottnak! – írták.

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület nyári népművészeti táboraiban öt héten keresztül az országból és a határon túlról rekordszámú, csaknem ötszáz résztvevő kapcsolódott be a munkába. Voltak, akik Amerikából látogattak haza, hogy hírét vigyék a tengerentúlra a népi mesterségeknek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu