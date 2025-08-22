Örömünnep – kitüntetésekkel halmozták el a viharsarki mestereket

– A Mesterségek Ünnepe nem csupán a kézműves mesterségek és a népi hagyományok ünnepe, hanem szervesen kapcsolódik az augusztus 20-i nemzeti ünnephez is. Ez az időszak hagyományosan alkalmat teremt az elismerések átadására, a kimagasló szakmai és közösségi teljesítmények méltatására, valamint a közös öröm és ünneplés pillanataira. Büszkén adjuk hírül, hogy idén egyesületünk és alkotóink, mestereink számos rangos kitüntetésben részesültek, melyek nemcsak személyes elismerések, hanem a népi kézművesség és a hagyományőrző közösség szolgálatának elismerései is – olvasható a Békés Megyei Népművészeti Egyesület közösségi oldalán.

Mesterségek Ünnepe: a viharsarkiak számos kitüntetést vehettek át. Fotó: Békés Megyei Népművészeti Egyesület/Facebook

Mesterségek Ünnepe: a Békés Megyei Népművészeti Egyesület több tagja is kitüntetésben részesült

Mint írják, a Vigadóban állami kitüntetésekben is részesültek tagjaik, elismerve kiemelkedő szakmai tevékenységüket és a hagyományőrzés iránti elkötelezettségüket.

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, szövő népi iparművész és Lakatos István fafaragó, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület vezetőségi tagjai.

Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Bencsik Márta, szalma- és csuhéfonó népi iparművész, Egyesületünk tagja.

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Népművészeti Tagozatának Elismerő Oklevelét kapta Egyesületünk melyet Pál Miklósné, Egyesületünk elnöke vehette át, Kékedi László, az MMA Népművészeti Tagozatának vezetőjétől.

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított Király Zsiga-díjat 2025-ben a népi kismesterségek kiemelkedő műveléséért és a népművészeti mozgalomban végzett példaértékű közösségi munkáért – Jenei Anikó hímző népi iparművész, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület vezetőségi tagja kapta.

Ezen a napon vehették át a Vándorlegény pályázat nyertesei is az elismerést. Egyesületükből Kissné Linzenbold Nadin – gyöngyfűző, nemezes – vette át az elismerést, Kolozsvári Istvántól a Népművészeti Egyesületek Szövetségének elnökétől.

Ahogy az a posztban olvasható, ezek a kitüntetések nemcsak az egyéni teljesítmény elismerései, hanem közösségük és a népi kézművesség hagyományainak szolgálatában végzett példaértékű munkájuk ünneplése is.