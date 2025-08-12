A csabai koncert előtt Székesfehérváron melegített be a gyulai sztárzenekar

– Minden évben hagyomány, hogy nagykoncertek színesítik a Székesfehérvári Királyi Napok programjait, így van ez idén is. A sort a Magna Cum Laude nyitotta meg hétfőn este a Zichy-színpadon. A 1999-ben alakult, népszerű funk-rock együttes érzelmekben gazdag, közkedvelt dallamokkal varázsolta el a fehérvári közönséget, felhangzott többek között a Vidéki sanzon, a Pálinka dal, az Átkozott nők, A főnököm és a Színezd újra is – olvasható a Székesfehérvári Királyi Napok közösségi oldalán. A gyulai zenekar augusztus 20-án 21.20-tól ad koncertet Békéscsabán.

A Magna Cum Laude Székesfehérváron melegített be a csabai koncert előtt. Fotó: MW Archívum

A Magna Cum Laude csak pár nap pihenőt kapott

A székesfehérvári fellépés után a csapat csak pár nap pihenőt kap, augusztus 19-én Hódmezővásárhelyen adnak koncertet, Szent István király ünnepe és a XIX. Borfesztivál keretében, innen utaznak a békési megyeszékhelyre.

A békéscsabai önkormányzat a Csabagyöngye Kulturális Központtal karöltve számos programot szervez augusztus 20-ára, államalapító Szent István ünnepére. A programok Békéscsaba főterén lesznek, a Magna Cum Laude koncert pedig 21.20-kor kezdődik.

