Már közeledik a sztárzenekar teherautója, indul a hétvége legnagyobb koncertje

Elképesztő közönségsikerrel kezdődött pénteken a békési Madzagfalvi Napok.

A Madzagfalvi Napokra érkezik a Wellhello, a teherautó már úton van.

Madzagfalvi Napok sok ezer néző, sztárfellépők

Sok-sok ezren kapcsolódtak ki, buliztak a délutántól folyamatosan érkező könnyűzenei programokon, Dzsúdló koncertjén szinte egy tűt sem lehetett leejteni a békési rendezvénytéren.

Szombaton is érkeznek a nagy nevek

Szombaton 17 órakor a Buborék együttes gyermekkoncertje indítja a zenei programok sorát, majd Serbán Attila musicalénekes lép színpadra. Ezt követően Ádámot és Évát láthatják-hallhatják a Neoton Famíliából. 20.45 Wellhello élőkoncert, majd jönnek a dj-k, DJ Coby, Erős vs Spigiboy és DJ Dominique.

Vasárnap a mulatós zene veszi át a főszerepet. Napközben a Békési Ízek Utcája főzőversenyhez kapcsolódva a Sztojka zenekar játszik majd. 15.30-tól Dankó Szilvi, majd a Dupla Kávé és végül, de nem utolsósorban Lagzi Lajcsi lép fel.