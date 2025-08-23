augusztus 23., szombat

Wellhello

1 órája

Már közeledik a sztárzenekar teherautója, indul a hétvége legnagyobb koncertje

Címkék#Madzagfalvi Napok#M5-ös#Wellhello#koncert#program

Békés felé dübörög a sztárzenekar kamionja. Munkatársunk az M5-ösön kapta lencsevégre a Wellhello zenekar teherautóját, Flour Tomiék ma este háromnegyed 9-kor adnak élő koncertet a Madzagfalvi Napokon.

Beol.hu

Elképesztő közönségsikerrel kezdődött pénteken a békési Madzagfalvi Napok. 

Wellhello a Madzagfalvi napokon
A Madzagfalvi Napokra érkezik a Wellhello, a teherautó már úton van.

Madzagfalvi Napok sok ezer néző, sztárfellépők

Sok-sok ezren kapcsolódtak ki, buliztak a délutántól folyamatosan érkező könnyűzenei programokon, Dzsúdló koncertjén szinte egy tűt sem lehetett leejteni a békési rendezvénytéren.

Szombaton is érkeznek a nagy nevek

Szombaton 17 órakor a Buborék együttes gyermekkoncertje indítja a zenei programok sorát, majd Serbán Attila musicalénekes lép színpadra. Ezt követően Ádámot és Évát láthatják-hallhatják a Neoton Famíliából. 20.45 Wellhello élőkoncert, majd jönnek a dj-k, DJ Coby, Erős vs Spigiboy és DJ Dominique.

Vasárnap a mulatós zene veszi át a főszerepet. Napközben a Békési Ízek Utcája főzőversenyhez kapcsolódva a Sztojka zenekar játszik majd. 15.30-tól Dankó Szilvi, majd a Dupla Kávé és végül, de nem utolsósorban Lagzi Lajcsi lép fel.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
