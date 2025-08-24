augusztus 24., vasárnap

Óriási buli

1 órája

Meghoztuk a Wellhello szenzációs koncertjének képeit

Wellhello#koncert

Folytatódott a sztárok fellépésének sora Békésen. A Madzagfalvi Napok szombat estéjén óriási sikerű koncertet adott a Wellhello. Itt vannak a buli képei.

Papp Gábor

Elképesztő tömeg, remek hangulat és persze óriási slágerek jellemezték a Madzagfalvi Napok szombat esti sztárfellépője, a Wellhello koncertjét. Flour Tomiék elképesztően nagy bulit csaptak, ahogy a közönség is kitett magáért. Dzsúdló péntek esti fellépése után sokan azt hitték, hogy a békési rendezvénytéren nem lehetnek többen, a Wellhello koncertjére azonban még ezt is sikerült überelni.

Wellhello a Madzagfalvi Napokon
A Wellhello koncertje a Madzagfalvi Napokon: szenzációs hangulat és óriási érdeklődés. Fotó: Jenei Péter

Madzagfalvi Napok óriási sztárokkal, népszerű előadókkal

Szombaton este egyébként Ádám és Éva (Neoton Família) Wellhello előtti fellépésre már megtelt a tért. A két legendás előadó megalapozta a hangulatot, ami azután csak fokozódott.

Wellhello koncert a Madzagfalvi Napokon

Fotók: Jenei Péter

A Madzagfalvi Napok egyébként is igazi sztárparádé és elképesztő érdeklődés mellett zajlik. Már a péntek kora esti, délutáni fellépők, Bódi Csaba, Peter Šrámek, az AK26, a Lmen Prala műsorán is remek volt a hangulat. Dzsúdló koncertje pedig minden előzetes várakozást is felülmúlt, ahogy a pénteken és szombaton a zenét keverő DJ-k műsora is.

Elkezdődött a főzőverseny és jön Lagzi Lajcsi

Vasárnap a mulatós zene veszi át a főszerepet. Már elkezdődött a Békési Ízek Utcája főzőverseny, amelyhez kapcsolódva a Sztojka zenekar játszik. 

15.30-tól Dankó Szilvi, majd a Dupla Kávé és végül, de nem utolsósorban Lagzi Lajcsi lép fel.

 

 

