Meghoztuk a Wellhello szenzációs koncertjének képeit
Folytatódott a sztárok fellépésének sora Békésen. A Madzagfalvi Napok szombat estéjén óriási sikerű koncertet adott a Wellhello. Itt vannak a buli képei.
Elképesztő tömeg, remek hangulat és persze óriási slágerek jellemezték a Madzagfalvi Napok szombat esti sztárfellépője, a Wellhello koncertjét. Flour Tomiék elképesztően nagy bulit csaptak, ahogy a közönség is kitett magáért. Dzsúdló péntek esti fellépése után sokan azt hitték, hogy a békési rendezvénytéren nem lehetnek többen, a Wellhello koncertjére azonban még ezt is sikerült überelni.
Madzagfalvi Napok óriási sztárokkal, népszerű előadókkal
Szombaton este egyébként Ádám és Éva (Neoton Família) Wellhello előtti fellépésre már megtelt a tért. A két legendás előadó megalapozta a hangulatot, ami azután csak fokozódott.
Wellhello koncert a Madzagfalvi NapokonFotók: Jenei Péter
A Madzagfalvi Napok egyébként is igazi sztárparádé és elképesztő érdeklődés mellett zajlik.
Már a péntek kora esti, délutáni fellépők, Bódi Csaba, Peter Šrámek, az AK26, a Lmen Prala műsorán is remek volt a hangulat. Dzsúdló koncertje pedig minden előzetes várakozást is felülmúlt, ahogy a pénteken és szombaton a zenét keverő DJ-k műsora is.
Elkezdődött a főzőverseny és jön Lagzi Lajcsi
Vasárnap a mulatós zene veszi át a főszerepet. Már elkezdődött a Békési Ízek Utcája főzőverseny, amelyhez kapcsolódva a Sztojka zenekar játszik.
15.30-tól Dankó Szilvi, majd a Dupla Kávé és végül, de nem utolsósorban Lagzi Lajcsi lép fel.
