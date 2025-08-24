Meghoztuk a Wellhello szenzációs koncertjének képeit

Elképesztő tömeg, remek hangulat és persze óriási slágerek jellemezték a Madzagfalvi Napok szombat esti sztárfellépője, a Wellhello koncertjét. Flour Tomiék elképesztően nagy bulit csaptak, ahogy a közönség is kitett magáért. Dzsúdló péntek esti fellépése után sokan azt hitték, hogy a békési rendezvénytéren nem lehetnek többen, a Wellhello koncertjére azonban még ezt is sikerült überelni.

A Wellhello koncertje a Madzagfalvi Napokon: szenzációs hangulat és óriási érdeklődés. Fotó: Jenei Péter

Madzagfalvi Napok óriási sztárokkal, népszerű előadókkal

Szombaton este egyébként Ádám és Éva (Neoton Família) Wellhello előtti fellépésre már megtelt a tért. A két legendás előadó megalapozta a hangulatot, ami azután csak fokozódott.